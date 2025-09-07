De Vuelta a España is opnieuw opgeschrikt door een protestactie. Tijdens de vijftiende etappe rende een man met een Palestijnse vlag plots de weg op. Hij struikelde, maar zorgde wél voor paniek in de achtervolgende groep. Javier Romo was het slachtoffer en ging onderuit.

Dit jaar staat de Vuelta niet alleen in het teken van het gevecht om de rode trui, maar vooral ook van terugkerende protesten. Bij meerdere etappes doken pro-Palestijnse actievoerders op, die met vlaggen en spandoeken de koers wisten te ontregelen. Ook bij de start van de vijftiende etappe was het opnieuw raak: demonstranten uitten hun onvrede over de deelname van Israel-Premier Tech. Dat leidde daar niet tot problemen voor de renners, in tegenstelling tot later op de dag.

Demonstrant zorgt voor paniek in peloton

Op vijftig kilometer van de finish liep het namelijk wél uit de hand. Een man met een Palestijnse vlag dook uit de bosjes en probeerde de weg op te rennen. Hij struikelde, terwijl een politieagent vanaf de andere kant de actievoerder wilde tegenhouden. Die plotselinge beweging zorgde voor paniek in de achtervolgende groep.

Javier Romo van Movistar ging daarbij onderuit, samen met een renner van Soudal Quick-Step. Beide renners konden hun weg vervolgen, maar verloren wel tijd en ritme in de achtervolging.

🚴🇪🇸 | Wederom wordt de Vuelta ontsierd door een protest. En dit lijkt wel een gerichte actie om de renners pijn te doen. De renners schrikken en Javier Romo van Movistar komt ten val! 🚨🚨 #LaVuelta25



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/3ZeLAIoxQF — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 7, 2025

Israel-Premier Tech onder vuur

De protesten zijn vooral gericht tegen Israel-Premier Tech. De ploeg ligt zwaar onder vuur vanwege de situatie in Gaza en besloot uit veiligheidsoverwegingen de naam 'Israel' tijdelijk van de shirts te verwijderen. De renners rijden sindsdien in een neutrale outfit, om verdere confrontaties te voorkomen.

De onrust beperkt zich niet alleen tot Palestijnse vlaggen. De afgelopen dagen verschenen ook spandoeken van anti-fascistische groeperingen langs het parcours. De organisatie spreekt van een ongekend lastige editie, met vrijwel dagelijkse incidenten en aangescherpte veiligheidsmaatregelen bij start- en finishplaatsen.

Verdeeld peloton

De onrust beperkt zich intussen niet alleen tot langs het parcours. Ook binnen het peloton lopen de emoties hoog op. Renners en ploegleiders verschillen van mening over hoe er moet worden omgegaan met de voortdurende demonstraties.

Zo werd Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) onlangs publiekelijk aangevallen door een ploegleider van Israel-Premier Tech, nadat hij in een besloten rennersgroep zou hebben gepleit voor een vertrek van de ploeg. Het incident laat zien dat de protesten niet alleen de koers beïnvloeden, maar ook de verhoudingen binnen het peloton onder druk zetten.