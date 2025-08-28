De Vuelta a España werd woensdag opgeschrikt door een gevaarlijk protest. Een groep pro-Palestijnse actievoerders blokkeerde de weg tijdens de ploegentijdrit, precies op het moment dat Israel-Premier Tech met meer dan 50 kilometer per uur kwam aangesneld. De renners van de Israëlische ploeg moesten vol in de remmen en spraken achteraf van een levensgevaarlijke situatie.

Enkele motoren die voor de ploeg uitreden, wisten de actievoerders snel van de weg te halen. Toch moesten de renners vol in de remmen en viel hun formatie compleet uit elkaar. Na een kort oponthoud konden ze de ploegentijdrit wel hervatten, maar de opgebouwde snelheid en cruciale formatie tijdens de ploegentijdrit was verdwenen.

Jury grijpt in na incident

Pas na afloop werd duidelijk hoe zwaar het incident was aangekomen. Ploegleider Daryl Impey reageerde aangeslagen. "Heel wat renners waren in shock. Ook ik was overmand door emoties. Het kostte veel moeite om de focus terug te vinden. Hier werden mensenlevens in gevaar gebracht, zowel die van de renners als van de betogers zelf", stelde de Zuid-Afrikaan. Volgens hem verloor de ploeg minstens een halve minuut doordat George Bennett zelfs helemaal stil stond langs de kant van de weg.

Aanvankelijk leek de sportieve schade groot: Israel-Premier Tech eindigde als negentiende, 54 seconden achter UAE Team Emirates. Later besloot de jury echter in te grijpen. De tijdsverschillen werden teruggezet naar het moment van de blokkade, waardoor de ploeg vijftien seconden terugkregen en alsnog doorschoven naar plek veertien in de daguitslag.

Footage of 🇮🇱 Israel-Premier Tech held up by protestors in Vuelta team time trial



📽️ Tom Machefer pic.twitter.com/NdxRXu6aiM — Domestique (@Domestique___) August 27, 2025

Israel-Premier Tech slaat alarm

Ook in een officieel statement veroordeelde Israel-Premier Tech de actie fel. "Wij respecteren ieders recht op vrije meningsuiting, inclusief vreedzaam protest. Maar dit was ronduit gevaarlijk niet alleen voor onze renners en het personeel, maar ook voor de demonstranten zelf. We blijven samenwerken met de organisatoren en autoriteiten om onze veiligheid te garanderen", liet de ploeg weten.

A statement regarding today's protest at the Vuelta a España. pic.twitter.com/w1Y8tipbiM — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 27, 2025

Incident overschaduwt sportieve strijd

De Israëlische ploeg wordt de laatste jaren vaker geconfronteerd met protesten sinds het conflict in Gaza. In eerdere koersen, zoals de Giro d’Italia, waren er ook al incidenten. Uit voorzorg rijdt de ploeg tegenwoordig met neutralere kleuren en minder opvallende logo’s op bussen en kleding, maar dat bleek woensdag niet genoeg om onrust te voorkomen.

Ondanks het incident moest de Vuelta gewoon verder. UAE Team Emirates reed naar de winst in de ploegentijdrit, voor Visma | Lease a Bike dat genoegen moest nemen met de tweede plaats. Toch nam kopman Jonas Vingegaard opnieuw de rode leiderstrui over. Voor Israel-Premier Tech bleef vooral de nasmaak. "We willen ons focussen op het wielrennen, maar sommige dingen heb je simpelweg niet in de hand", sluit Impey af.