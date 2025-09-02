De wegwedstrijd bij de vrouwen op het WK wielrennen moet het dit jaar doen zonder een grote naam. Regerend wereldkampioene Lotte Kopecky heeft besloten om niet af te reizen naar Rwanda en dus heeft de Nederlandse kanshebster Demi Vollering iets minder concurrentie om voor het eerst de regenboogtrui te pakken.

Kopecky pakte de afgelopen twee jaar de wereldtitel. In 2023 was ze de beste in het Schotse Glasgow en een jaar later prolongeerde ze haar titel in Zürich. Kopecky kreeg bij die laatste editie onbedoeld heel veel hulp van Vollering. Zij maakte in de slotfase een tactische fout waardoor ze het overtal van de Nederlandse ploeg compleet om zeep hielp. Vervolgens ging ze in de laatste honderden meters heel hard op kop rijden van een kleine groep waarmee ze de rappe Kopecky in een zetel naar de wereldtitel reed.

Vollering aast dit jaar op revanche en krijgt daarbij deze keer geen concurrentie van Kopecky, waarmee ze enkele jaren in dezelfde ploeg reed. De Belgische renster van SD Worx - Protime ontbreekt op eigen verzoek. Dat bevestigde bondscoach Ludwig Willems tijdens de bekendmaking van de selectie. Kopecky reeg de afgelopen jaren de zeges aan elkaar, maar beleeft momenteel een minder seizoen.

Bondscoach Willems selecteerde Justine Ghekiere, Marthe Goossens, Marieke Meert, Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke wel voor de wegwedstrijd. Goossens komt als enige in actie op de tijdrit. Bij de mannen werden Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Xandro Meurisse, Cian Uijtdebroeks, Ilan Van Wilder en Florian Vermeersch geselecteerd.

Nederlandse ploeg

Bij Nederland heeft bondscoach Laurens ten Dam naast Vollering, die vorige maand als tweede eindigde in de Tour de France Femmes ook Anna van der Breggen, Marianne Vos, Puck Pieterse, Pauliena Rooijakkers, Shirin van Anrooij en Yara Kastelijn. Riejanne Markus is reserve. Waar Vollering nog op haar eerste wereldtitel wacht, veroverden Van der Breggen (2018 en 2020) en Vos (2006, 2012 en 2013) wel al eerder de regenboogtrui.

Het WK is van 21 tot en met 28 september in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. De wegwedstrijd bij de vrouwen wordt op zaterdag 27 september gehouden.