De WK wielrennen is een kanshebster voor de wereldtitel op de weg kwijt. Klimgeit Sarah Gigante van AG Insurance-Soudal brak een dijbeen bij een trainingsongeval. Dat betekent dat wielrenster Demi Vollering in Rwanda een concurrente minder heeft.

De Australische bewees in de Giro d'Itala en Tour de France Femmes onlangs dat ze een van de beste klimsters ter wereld is. Met 3350 hoogtemeters zou het parcours Gigante dan ook wel liggen, al is ze niet de beste daler in het peloton. Dat was de reden dat ze buiten het podium eindigde in de Tour, die onlangs werd gewonnen door Pauline Ferrand-Prévot. Wel won ze twee etappes in de Giro en het bergklassement.

Gebroken dijbeen

"Mijn korte fase als Sarah 3.0 was zo fantastisch dat de volgende stap onvermijdelijk Sarah 4.0 moet zijn", schreef Gigante op Instagram bij een foto in een ziekenhuisbed. "Ik ben super teleurgesteld dat ik mijn dijbeen heb gebroken, maar de operatie is goed verlopen en ik tel nu al de dagen af dat ik weer mag fietsen."

"Ik keek er zo naar uit om Australië te vertegenwoordigen op het heuvelachtige WK-parcours in Rwanda en om daarna mijn seizoen af te sluiten in Italië", ging ze verder. "Maar de vier koersen die ik dit jaar reed, waren tenminste allemaal geweldig." In 2026 zien we Gigante pas weer terug op de fiets. "Maar als er iemand weet hoe je een succesvolle comeback moet maken...", zei ze verwijzend naar haar blessureverleden.

Geen vlekkeloze voorbereiding Vollering

Vollering, die onlangs tweede werd in de Tour de France Femmes, meldde zich deze week af voor de 'rommelige' Ronde van Romandië. De Nederlandse topwielrenster is ziek.

Vollering heeft vooralsnog geen wedstrijden meer op haar programma tot de WK in Rwanda, waar ze zowel op de individuele tijdrit als in de wegrace uitkomt.