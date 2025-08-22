Demi Vollering is onlangs in een penibele situatie terechtgekomen. Tijdens een fietstocht in de bergen werd de 28-jarige topwielrenster namelijk onaangenaam verrast door snel veranderende weersomstandigheden. En dat had flinke gevolgen. "We hebben een harde les geleerd."

"We hebben een grote fout gemaakt in de bergen", begint Vollering haar bericht op Instagram. Daarbij waarschuwt ze haar volgers en geeft ze hen advies om niet hetzelfde risico te lopen. De renster maakte een korte bergrit in een zonnig gebied. "Gewoon perfect."

Toch ging het helemaal mis."We vertrokken zonder extra kleren. Het was een kort tochtje en het weer was goed, dachten we. Een grote fout." Ze werd, samen met haar vriend Jan de Voogd en hond Flo, verrast door noodweer. Donkere wolken pakten zich razendsnel samen boven het gezelschap.

Donkere wolken

"Halverwege de klim pakten donkere wolken zich samen. Het donderde en begon te regenen." Ze moesten stoppen om te schuilen voor de storm. Het werd plots ijskoud en het stel had dus niets bij om aan te trekken, "We stonden in een klein half geopend toilet. Geen idee hoelang we moesten wachten, het voelt als een eeuwigheid. Ondertussen werden we koud, nat en ongeduldig."

Maar toch wachtten ze tot de storm was overgetrokken. "Aan de andere kant van de vallei zagen we blauwe lucht en zon. De storm was heel lokaal op de berg waar wij waren."

'We zijn geen amateurs'

Vollering baalt van haar slechte voorbereiding. "We zijn geen amateurs. We brengen veel tijd door in de bergen en weten hoe snel het kan veranderen. Dit was een pijnlijke herinnering dat je snel in een shit-situatie terecht kan komen."

Daarom geeft ze haar volgers tips. "We hebben een harde les geleerd. Neem altijd extra kleren mee, onderschat het weer nooit en ga nooit weg zonder extra eten en water. Een korte rit kan uren duren als je vast komt te zitten in de natuur."

"Gelukkig zijn we weer veilig beneden gekomen. Maar we hebben onze les geleerd: wees altijd voorbereid. De bergen zijn geen grap."

Ziek

Vollering meldde zich vorige week af voor de Ronde van Romandië. De kopvrouw van FDJ-Suez was namelijk ziek. Eerder eindigde ze tijdens de Tour de France Femmes in het algemeen klassement wel op het podium (tweede). Bij het WK in Rwanda (21 t/m 28 september) zal Vollering gewoon weer aan de start verschijnen.

In Rwanda vormt Vollering voor de wegrace een team met Anna van der Breggen, Marianne Vos, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Yara Kastelijn en Pauliena Rooijakkers. Daarnaast rijdt Vollering, net als Van der Breggen, de tijdrit.