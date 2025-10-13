Tadej Pogacar heeft in zijn eigen thuisland een zeldzame nederlaag geleden. Tijdens de Pogi Challenge in Slovenië werd de toprenner verrassend verslagen door een Britse amateur.

Hij gaf de meer dan duizend deelnemende amateurs een voorsprong van enkele minuten om vervolgens in de beklimming de een na de ander in te halen. Op de top bleek dat hij de Brit Andrew Feather als enige niet had gepasseerd. Pogacar had uiteraard wel de beste tijd op de klim gereden.

'Hij kreeg het niet voor elkaar'

Tegenover Britse media reageerde Feather vol trots op zijn prestatie. "Ik bleef maar over mijn schouder kijken met het idee dat hij er ooit wel een keer aan zou komen, maar hij kwam niet. Het is hem niet gelukt om mij te pakken. Er waren echt duizenden mensen aan het einde. Iedereen kwam om hem in actie te zien. Hij wilde waarschijnlijk als eerste over de finish komen, dus ik voel me wel een beetje schuldig dat ik dat van hem heb afgepakt."

Toch heeft Feather vooral veel respect voor Pogacar en de prestatie die hij leverde na een zware Ronde van Lombardije. "Het laat gewoon zien van wat voor klasse hij is. Het is wel echt leuk nu dat ik die vergelijking heb met de beste coureur van de wereld op dit moment. Misschien wel de beste aller tijden." Voor Pogacar was de eigen Pogi Challenge een mooie afsluiter van wederom een succesvol jaar. De Sloveen van UAE Emirates schreef de Tour de France op zijn naam en hij knalde naar de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik en hij prolongeerde zijn wereldtitel. Wat Pogacar gaat doen tijdens de wielerpauze maakte hij nog niet bekend, maar de klimmer zal zich vooral focussen op uitrusten.