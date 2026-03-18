Jasper Philipsen schreef woensdag de tachtigste editie van de Nokere Koerse op zijn naam. De Belg werd bij de finish opgewacht door een wel heel speciale supporter. Het leverde vertederende beelden op.

De Belgische wielrenner van Alpecin-Premier Tech was na 186,4 kilometer de snelste in een massasprint op de hellende aankomststrook. Zijn landgenoot Jordi Meeus eindigde als tweede, voor de Colombiaan Juan Sebastián Molano. Op de erelijst van Nokere Koerse volgt Philpsen Nils Eekhoff op. De Nederlander mist het wielervoorjaar door een operatie aan zijn heupslagader.

De 28-jarige Philipsen straalde na afloop. “Deze is heel belangrijk voor het vertrouwen”, zei hij na afloop. "Hopelijk is dit de eerste van velen." Voor de Belg is het zijn 59e profzege en de eerste van dit seizoen.

Pech

Hij had nog wel wat pech onderweg. “Ik viel bijna, dus moest mijn klikpedaal gebruiken om recht te blijven”, legt Philipsen uit. “Daardoor was mijn schoen helaas kapot, en moest ik wisselen." De rest van de koers reed hij met één zilveren en één witte schoen. "Het ziet er niet echt uit.”

Lulu

"Ik had mijn beste benen eigenlijk al verschoten met terug te keren na een schoenwissel, en in de spurt was ik nog wat blijven haperen. Maar gelukkig ben ik er nog geraakt." Hij werd bij de streep opgewacht door zijn vriendin Melanie Peetermans, maar hun hondje Lulu in haar armen stal de show. Ze kwisepelde erop los en huppelde even later rond de benen van Philipsen. “Zij is altijd heel enthousiast. Of ik nu win of niet", aldus de wielrenner.

Philipsen en zijn vriendin hebben sinds oktober 2024 samen een Maltipoo. Zij is regelmatig te zien op foto's van het stel op Instagram. "Zo schattig. Misschien moet ze haar eigen pagina beginnen", grapte de renner eerder over het huisdier.