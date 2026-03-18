Mathieu van der Poel heeft er voor de komende klassiekers een concurrent bij. Waar de Nederlander in de eerste koersen nog nauwelijks werd tegengewerkt, liet Tom Pidcock woensdag zien een sterke uitdager te zijn voor de toprenner van Alpecin-Deceuninck. Hij won de oudste wielerklassieker ter wereld.

Pidcock heeft de 106e editie van Milaan-Turijn gewonnen. Dat is de oudste klassieker op de wielerkalender. Pidcock maakte het verschil in de steile slotkilometer, waar hij met een lange versnelling wegreed bij de rest. De Noor Tobias Halland Johannessen eindigde op vier seconden achterstand van de Brit als tweede, voor Primoz Roglic.

Milaan-Sanremo

Voor Pidcock was het zijn tweede zege dit seizoen, na de slotrit van de Ruta del Sol. Zaterdag behoort hij tot de outsiders voor de overwinning in Milaan-Sanremo. Vorig jaar ging de zege in Milaan-Turijn naar Isaac del Toro. De Mexicaan deed dit jaar niet mee.

Belgische winnaars van Nokere Koerse

De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft in Nokere Koerse haar eerste zege van het seizoen geboekt. De tweevoudig wereldkampioene van SD Worx-Protime was na 133 kilometer in de sprint duidelijk te sterk voor de Nederlandse Charlotte Kool. Lara Gillespie uit Ierland werd derde.

Kopecky (30) boekte in de zevende editie van Nokere Koerse haar derde zege. Eerder won ze in 2023 en 2024. De wedstrijd wordt door veel rensters gebruikt als voorbereiding op Milaan-Sanremo, die zaterdag op het programma staat. Bij de mannen deed de Nederlandse titelverdediger Nils Eekhoff niet mee en ging de zege ook naar een Belg.

Jasper Philipsen

Jasper Philipsen heeft de tachtigste editie van Nokere Koerse op zijn naam geschreven. De 28-jarige Belgische wielrenner van Alpecin-Premier Tech was na 186,4 kilometer de snelste in een massasprint op de hellende aankomststrook. Zijn landgenoot Jordi Meeus eindigde als tweede, voor de Colombiaan Juan Sebastián Molano.

Nederlandse titelverdediger er niet bij

Voor Philipsen is het zijn 59e profzege en de eerste van dit seizoen. Op de erelijst van Nokere Koerse volgt hij Nils Eekhoff op. De Nederlander mist het wielervoorjaar door een operatie aan zijn heupslagader.