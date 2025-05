Oud-topwielrenner doet schokkende onthulling over Lance Armstrong: 'Het was een soort pandemie'

Dat wielericoon Lance Armstrong vol met doping zat, is niemand onbekend. Maar volgens Sir Bradley Wiggins wisten de media er destijds van, maar werd er gezwegen.

Meer dan een decennium na de bekentenis van de Amerikaan, gonzen de nasleep en effecten van het dopingschandaal rond de voormalige wielrenner, zevenvoudig winnaar van de Tour de France, nog steeds na.

Voormalig topwielrenner Wiggins, winnaar van de Tour in 2012, bekritiseert de zwijgzaamheid die heerste in de wielersport tijdens en na de hegemonie van Armstrong, die de Tour domineerde van 1999 tot 2005. Armstrong stopte in 2005, om vervolgens terug te keren tussen 2009 en 2011. Zijn prestaties waren lange tijd verdacht, maar er was geen bewijs tot de bekentenis van de Texaan in 2013, die hem al zijn overwinningen kostte.

'Open wond'

Voor Wiggins is het Armstrong-tijdperk 'nog steeds een open wond'. In de podcast van het Engelse tijdschrift Cyclist wijst de 45-jarige oud-wielrenner met de beschuldigende vinger naar sommige media: "Er was veel hypocrisie in de media. Velen wisten wat hij deed. Mensen zaten erbij, versteld, en vroegen zich af hoe hij alles had volgehouden. Ze wisten wat er gebeurde", verzekert Wiggins. "Het was een ware pandemie in de sport."

Ten tijde van Armstrongs bekentenis verklaarde Wiggins zich "bestolen" te voelen toen hij vierde werd in de Tour de France van 2009, rijdend voor Garmin. Hij eindigde net buiten het podium, terwijl Armstrong - die voor Astana reed - derde werd. Wiggins onthult nu dat hij zich moest inhouden in zijn commentaar.

Onderdeel van Sky

"Ze vertelden me wat ik moest zeggen over Armstrong. En dat is een van mijn grootste spijtbetuigingen. Ik had liever gewoon gezegd wat ik dacht", verzekert Wiggins, die vanaf 2010 voor Team Sky zou gaan rijden. "Het was moeilijk, omdat ik Sky vertegenwoordigde. Ik moest zeggen wat zij (managers van Sky, red.) wilden dat ik zei."

Inmiddels zijn Lance Armstrong en Bradley Wiggins dichter naar elkaar toegegroeid. De Amerikaan steunde de Brit financieel toen Wiggins minder dan een jaar geleden onthulde dat hij failliet was en worstelde met drugsverslaving. Zijn pensioen verloopt chaotisch na een succesvolle carrière.