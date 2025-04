Lance Armstrong kritisch op Nederlands wielrennen: 'Als Mathieu van der Poel niet meedoet...'

Lance Armstrong en zijn voormalig ploegleider Johan Bruyneel hebben zich in hun gezamenlijke podcast kritisch uitgelaten over het Nederlandse wielrennen. Aanleiding is de teleurstellende Amstel Gold Race van afgelopen zondag, waarin de Nederlanders zonder kopman Mathieu van der Poel geen rol van betekenis speelden.

Volgens Armstrong, die in 1999 en 2001 nog tweede werd in de Limburgse klassieker, is het contrast met vroeger pijnlijk duidelijk. "Dit is de belangrijkste Nederlandse klassieker op de agenda. In onze tijd was dit een koers van het allerhoogste belang voor Rabobank. Ze leefden voor deze koers", herinnert de Amerikaan.

"Maar zondag was een slechte dag voor de Nederlanders. Als Van der Poel niet meedoet, doet er niemand mee vooraan. De beste Nederlander eindigde op plek 26. En maar vijf finishers…", aldus Armstrong. De Sloveen Mattias Skjelmose won de koers, maar het gebrek aan Nederlandse inbreng viel op. Frank van den Broek van Team Picnic PostNL werd als 26e de beste Nederlander, gevolgd door Milan Vader (37e), Hartthijs de Vries (61e), Mick van Dijke (72e) en Dylan van Baarle (73e).

Grote leegte achter Mathieu van der Poel

Bruyneel sloot zich aan bij de woorden van Armstrong. Volgens de Belg is Van der Poel momenteel een eenzame uitblinker. "Het Nederlandse wielrennen ís Van der Poel. Daarna komt de grote leegte", aldus de oud-ploegleider van US Postal. "Er zijn wel veel jonge talenten die eraan komen, maar op dit moment is er weinig als je hem wegdenkt."

Ook Visma-Lease a Bike, de grootste Nederlandse ploeg, kon zondag geen stempel op de race drukken met Nederlandse renners. "Ze hadden met Van Aert en Benoot twee jongens in de top-10, maar dat zijn geen Nederlanders", stelt Bruyneel. "België had drie renners in de top-8. Die doen het gewoon goed", is zijn oordeel over onze Zuiderburen.

Contrast tussen mannen en vrouwen in Amstel Gold Race groter dan ooit

De kritiek van Armstrong en Bruyneel raakt een gevoelige snaar. Terwijl het Nederlandse vrouwenwielrennen floreert, zondag nog met een volledig oranje podium in de Amstel Gold Race, is er bij de mannen sprake van een opvallende afhankelijkheid van één superster. Zonder Van der Poel ontbreekt het aan renners die in het front meestrijden. De vraag die na deze editie van de Amstel blijft hangen: wie is er in staat om Van der Poel te ondersteunen aan de top van het Nederlandse wielrennen?