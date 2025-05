Winnaar Tour de France deelt openhartig verhaal over zware verslaving: 'Ik had al veel zelfhaat'

Bradley Wiggins heeft onthuld dat hij dicht bij de dood was door een heftige cocaïneverslaving. De voormalig topwielrenner won in 2012 de Tour de France en pakte vijf gouden plakken op de Olympische Spelen. Nu deelt hij zijn openhartige verhaal.

Wiggins stopte in 2016 na een succesvolle carrière met wielrennen, maar raakte daarna verstrikt in een neerwaartse spiraal van schulden en verslaving. In zijn nieuwe biografie, The Chain, vertelt de Brit over jeugdtrauma's, zijn bewogen carrière en latere verslaving.

"Er waren momenten waarop mijn zoon dacht dat ik ’s ochtends dood gevonden zou worden," zei Wiggins. "Ik was een functionerende verslaafde. Mensen hadden het niet door. Ik was jarenlang bijna constant onder invloed."

Afgekickt

De oud-wielrenner, die inmiddels 45 jaar oud is en twee kinderen heeft, spreekt nu openlijk over de ernst van de problemen die hij had. "Ik gebruikte enorme hoeveelheden cocaïne. Ik had een ernstig probleem. Mijn kinderen stonden op het punt me naar een afkickkliniek te sturen. Ik balanceerde op het randje."

"Ik besefte dat ik een enorm probleem had. Ik móést stoppen. Ik ben gelukkig dat ik er nog ben. Ik was jarenlang het slachtoffer van mijn eigen keuzes', aldus Wiggins. Hij geeft aan dat deze keuzes zware gevolgen hadden. "Ik had al veel zelfhaat, maar ik maakte het alleen maar erger. Het was een vorm van zelfbeschadiging en zelfdestructie. Het was niet de persoon die ik wilde zijn. Ik realiseerde me dat ik veel mensen om me heen pijn deed."

"Er is voor mij geen middenweg", zo oppert Wiggins. 'Ik kan niet gewoon een glas wijn drinken. Als ik één glas wijn neem, koop ik daarna drugs. Mijn neiging tot verslaving was een manier om de pijn te verzachten waarmee ik leefde."

Niet de enige

Wiggins is een van de bekendste namen uit een periode waarin wielrenners werden verdacht van dopinggebruik, en van wie de afscheid van de sport vaak hand in hand ging met verslavingen en financiële problemen. Ook Jan Ullrich, winnaar van de Tour van 1997, belandde in een soortgelijk zwart gat na zijn wielerpensioen.

Inmiddels is Wiggins al een jaar lang clean.