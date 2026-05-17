De Giro d'Italia lijkt steeds duidelijker de koers van Jonas Vingegaard te worden. De topfavoriet pakte voor de tweede keer de overwinning én snoepte wat seconden van zijn concurrentie. Maar vlak achter hem maakte Thymen Arensman veel indruk. Ex-topwielrenner Michael Boogerd voorziet dan ook een mooie toekomst voor de Nederlander.

Jonas Vingegaard was andermaal oppermachtig, en had op het eind alleen nog Felix Gall in zijn kielzog. Maar waar de een na de andere uitdager van de Deen moest lossen op de laatste beklimming, gold dat niet voor Thymen Arensman. De beste Nederlander in koers kwam als vierde over de streep en steeg bovendien naar de zesde plek in het klassement. Wielericoon Michael Boogerd verwacht inmiddels erg veel van zijn landgenoot, die zelfs mag dromen van een topklassering.

'Hij wordt niet slechter'

Na afloop van de spectaculaire etappe besprak Boogerd, samen met Annemiek van Vleuten de etappe op Eurosport. Daarin was hij opvallend positief over de 26-jarige Arensman, die normaal altijd veel moeite heeft in de eerste week van een grote ronde. "Hij had het lastig. Ik kreeg een beetje een déjà vu naar de rit in de Tour de France van vorig jaar die Simon Yates won. Toen bleef Arensman ook hangen", begon Boogerd in Kop over Kop.

Toch was de oud-toprenner vooral erg positief. "Hij reed met een geweldig tempo het laatste stuk in de stijl zoals we die van hem kennen", lichtte Boogerd daar verder over toe. "Hij is niet slechter aan het worden. Overmorgen is de tijdrit. Ik denk dat hij met een fijn gevoel zijn bed instapt vanavond."

Droomklassering

Maandag is er een rustdag, waarna dinsdag de enige tijdrit van dit jaar wordt verreden. Daar zou Arensman zo maar eens goede zaken kunnen doen. "Hij kan alles op dinsdag zetten en dan is het op naar de zware bergritten", meent Boogerd, die zelfs een topklassering voor zijn landgenoot niet uitsluit. "Zijn race naar het podium is ingezet. Dat zit er zeker in."

Hij kreeg bijval van Van Vleuten, die ook onder de indruk was van de kopman van Netcompany Ineos. "Hij is met Vingegaard één van de klassementsrenners die het meeste kunnen profiteren van de tijdrit. Gall gaat het daar lastiger mee krijgen." Met een achterstand van een kleine twee minuten op de derde plek, en bovendien de verwachting dat roze trui-drager Afonso Eulalio nog wegvalt, mag Arensman hopen op een felbegeerde podiumplek.

