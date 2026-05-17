Zondag was het in de Giro vooral afwachten tot het enerverende slot van de rit. Daarin was het Jonas Vingegaard die opnieuw toesloeg, terwijl meerdere concurrenten tijd verloren. Ook Thymen Arensman maakte indruk en steeg na een sterke rit een aantal plekken in het klassement.

Na de pittige finale van de etappe was het Jonas Vingegaard die voor de tweede keer won, en andermaal wat seconden snoepte van zijn concurrenten. Alleen Felix Gall kon tot het eind volgen. Ondanks de tweede zege van de Deense topfavoriet heeft hij nog altijd niet het iconische 'maglia rosa' om zijn schouders.

In het algemeen klassement zijn opnieuw wat verschuivingen te vinden. Afonso Eulalio draagt nog altijd de roze trui, maar zag Vingegaard iets dichterbij komen. De Portugees heeft nog een voorsprong van 2.24 minuten. Felix Gall volgt hem op een halve minuut achterstand. Giulio Pellizzari zakte door het ijs op de laatste beklimming, en verloor drie plekken.

Beste Nederlander

Thymen Arensman is nog altijd de beste Nederlander. De renner van Netcompany Ineos steeg naar de zesde plek op iets meer dan twee minuten achterstand van Vingegaard. Hij oogt nog altijd erg sterk, en hoort steevast tot de laatste klanten die de Deen kunnen volgen.

De paarse puntentrui hangt nog altijd om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier. Hij won al twee etappes in deze Giro, en houdt Jonathan Milan achter zich. Vingegaard heeft de leiding in het bergklassement verstevigt en heeft nu al een straatlengte voorsprong op Diego Sevilla, die er in Bulgarije meermaals op uit trok in de kopgroep. De Deen zal dus de blauwe trui dragen. Eulalio leidt ook het jongerenklassement, maar die zal dan weer gedragen worden door nummer twee Pellizzari.

Tiende etappe, dinsdag 17 mei

Maandag wacht eindelijk de tweede rustdag in de Giro. Veel renners snakten daar de afgelopen dagen al naar. Dinsdag wacht de enige tijdrit in de editie van dit jaar. Vingegaard hoopt daarin opnieuw tijd te pakken op zijn uitdagers. Meervoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna hoopt op de dagwinst in zijn Italië.

