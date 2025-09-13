Voormalig wielrenner Robert Gesink moest dit jaar een groot verlies verwerken. Zijn grote liefde overleed eind mei. De 39-jarige probeert de draad weer op te pakken met zijn gezin.

Het leven van Gesink stond in het voorjaar volledig op zijn kop. Zijn vrouw Daisy bleek ongeneeslijk ziek en overleed in mei, na een kort ziekbed. De twee waren twintig jaar samen. Ook bij Visma, de oude ploeg van de ex-toprenner, was het verdriet destijds gigantisch groot.

Tijdens de Giro, die op dat moment werd gehouden, werd er ook uitgebreid en indrukwekkend stilgestaan bij het overlijden van Gesinks vrouw. Voor de start van de slotrit van de koers, werd een emotioneel eerbetoon gehouden.

Gesink liet blijken diep geraakt te zijn door het gebaar. Zijn dankbaarheid sprak hij uit met een combinatie van emoji's: een teken van hoop, een ster en een emotioneel gezicht. Op de eerste rij stond ook Steven Kruijswijk, met wie Gesink jarenlang koerste. Beiden reden hun volledige profcarrière uitsluitend voor Visma, en deelden samen talloze koersen, seizoenen en herinneringen.

'Voor haar'

Het gemis is groot, maar Gesink probeert samen met zijn twee kinderen de draad weer op te pakken. Zo gaan ze samen kamperen, laat de voormalig klimspecialist zien in zijn Instagram Story. "We blijven proberen. Voor haar", schrijft hij bij de foto gevolgd door een emoji van een vallende ster.

Kort na het overlijden van zijn vrouw Daisy schreef Gesink een emotioneel bericht op sociale media. "Je zal voor altijd in onze harten leven", waren zijn mooie woorden. "Dankjewel voor je liefde, voor je glimlach die elke kamer verlichtte. Het breekt mijn hart dat we zonder jou verder moeten, maar boven alles ben ik trots om je man te zijn."