Een triest bericht vanuit Engeland. Daar heeft een voormalig doelman uit de Premier League verdrietig nieuws wereldkundig gemaakt. Hij is ernstig ziek en ontvangt nu palliatieve zorg.

Het gaat om de 52-jarige Russel Hoult. De familie van hem heeft bekend gemaakt dat hij ernstig ziek is. Hoult lijdt aan primaire sceloserende cholangitis en galwegkanker. De vader van twee kinderen lijkt niet meer beter te worden.

Hoult begon zijn loopbaan bij Leicester City en speelde met name jarenlang voor Derby County en West Bromwich Albion. In zijn lange carrière versleet hij, ook op huurbasis, veel clubs. Ook kwam hij enkele seizoenen uit in de Premier League.

Na zijn carrière kwam er echter slecht nieuws. In 2023 werd er primaire sceloserende cholangitis (PSC) vastgesteld en een jaar later kwam er een nieuwe dreun. Toen bleek hij ook galwegkanker te hebben. De dochter van Hoult, de 24-jarige Kayleigh, doet op een crowdfunding-pagina haar aangrijpende verhaal.

"Er is ons verteld dat beide aandoeningen terminaal zijn en mijn vader ontvangt nu palliatieve zorg. Dat is voor ons als gezin ontzettend moeilijk om te verwerken", stelt ze. "Onze vader betekent alles voor ons. Zijn kracht, moetd en gevoel voor humor hebben nooit gewankeld, zelfs niet tijdens zulke overweldigende uitdagingen."

Zij en haar tweelingbroer Carter hebben nu besloten om een halve marathon te lopen in Engeland en daarmee geld in te zamelen. Er zijn inmiddels al duizenden euro's binnengehaald. "We willen iets positiefs doen. Niet alleen om he te steunen, maar ook omanderen te helpen die me dezelfde ziekte te maken hebben."

