Commentatoren doen tijdens Giro d'Italia 'echt wat anders': 'Ze kennen zelfs de namen van onze kinderen'

Voor het derde jaar op rij werden Eurosport-commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon verkozen tot beste wielercommentatoren van het jaar. De fans konden stemmen via de site Wielerflits en kozen voor het Belgisch-Nederlandse duo. Wat is het succes van de twee, die je tijdens de Giro d'Italia op de sportzender weer gaat horen?

Hoe vul je de uren per dag koers in, als de renners zelf het ook rustig aan doen? Dat is vaak de uitdaging waar de commentatoren tegenaan lopen. Als er niks gebeurt, de renners aan het plassen of eten zijn en als de helikopter met z'n monotone gebrom zorgt voor een slaapaanval bij de mensen thuis, dan is het aan Vanbelleghem en zijn co-commentator Kroon om de kijkers erbij te houden. "Wij doen echt iets anders", weet de Belgische wielercommentator van Eurosport en HBO Max.

'Namen van onze kinderen'

"Wij brengen infotainment. Negentig procent is koers, maar we gunnen onszelf daaromheen de tijd om het ook over dingen te hebben die niet koersgerelateerd zijn. We maken veel uren samen en bespreken dan logischerwijs ook de thuissituaties van onszelf. Daar hebben we geen problemen mee. De kijkers weten inmiddels zelfs de namen van onze kinderen. Dat is bij onze collega's van andere zenders ongebruikelijk en dus heel anders."

'Alsof we een koffietje drinken'

De kijkers waarderen Vanbelleghem en Kroon blijkbaar zeer, want voor het derde jaar op rij werden ze verkozen tot beste wielercommentatoren. "We praten alsof we naast elkaar op de bank zitten en een koffietje drinken", probeert de Belg van Eurosport de dynamiek te omschrijven. "We bespreken ook dingen die ons tijdens de koers langs de weg opvallen. Letterlijk en figuurlijk. Dat is voor de kijkers ook leuk. Die horen eens iets anders dan altijd maar die info over de renners."

Liefhebber

Vanbelleghem en Kroon zijn van 9 mei tot en 1 juni ook weer te horen als commentatoren tijdens de Giro d'Italia, voor Vanbelleghem zijn hoogtepunt van het jaar. "Ik ben een echte liefhebber van Italië en vindt de Giro dan ook de mooiste grote ronde van het jaar. Al die mooie weggetjes en landschappen waar de renners overheen gaan en doorheen kruizen... Schitterend. En dan zit er dit jaar ook nog eens de meeste spanning."

Live op Eurosport en HBO Max

De Giro d'Italia is van 9 mei tot en met 1 juni live te zien op Eurosport en streamingdienst HBO Max. Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon verzorgen daar het commentaar.