Pauline Ferrand-Prévot troeft Nederlandse en Belgische favorieten af in Parijs-Roubaix

Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot heeft de vijfde editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen gewonnen. Ze soleerde naar de finish en troefde Belgische titelverdigster Lotte Kopecky en haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes af.

De Nederlandse Ellen van Dijk opende al erg vroeg de aanval. Op 53 kilometer voor de finish voegden Wiebes en Kopecky zich bij haar. Marianne Vos sloot ook aan in de kopgroep. Ze werden al snel weer ingehaald door de achtervolgers.

Lotte Kopecky toont haar spierballen en pakt recordzege in Ronde van Vlaanderen, grote concurrente valt Lotte Kopecky heeft haar status als topfavoriete in de Ronde van Vlaanderen meer dan waargemaakt. In het maagdelijk wit met regenboog op haar truitje klopte ze haar drie medevluchters in de sprint en werd ze alleen recordhouder in 'Vlaanderens Mooiste'. Mooi nieuws was er ook voor de vrouw van renner Dylan van Baarle, die tweede werd.

Met nog 32 kilometer te gaan zet Norsgaard een aanval in. Ze slaat een aardig gat. Ferrand-Prevot voegt zich even later bij haar en reed met nog 19 kilometer te gaan zelf weg. De 32-jarige renster van Visma | Lease a bike pakte bijna een minuut voorsprong en soleerde naar de winst.

Eerste Franse winnares

Ze is de eerste Française die de koers wint. De erelijst bij de vrouwen oogt nog niet lang, aangezien het pas de vijfde editie is van Paris-Roubaix Femmes. Kopecky kon de eerste worden die erin slaagde om twee keer te winnen in Roubaix.

De ogen waren vooral op haar gericht en haar ploeggenote bij Team SD Worx–Protime, Wiebes. Maar Kopecky viel helemaal niet in de prijzen en de Nederlandse moest het doen met brons. Letizia Borghesi pakt de tweede plek, Vos werd vierde.

Franse olympisch kampioene met Nederlandse vriend leert onze taal: 'Kruidnoten en frikandel' De Franse wielrenster Pauline Ferrand-Prévot heeft op meerdere manieren een band met Nederland. De olympisch kampioene mountainbiken volgt zelfs lessen Nederlands.

Terugkeer

Voor Ferrand Prévot is het de eerste overwinning sinds haar terugkeer op de weg. De 33-jarige Franse werd afgelopen zomer olympisch kampioen mountainbike en keerde bij de ploeg van Marianne Vos terug in het wegwielrennen. In die discipline was ze in 2014 al wereldkampioene geworden in het Spaanse Ponferrada. Ferrand-Prévot werd afgelopen zondag nog tweede in de Ronde van Vlaanderen achter Lotte Kopecky. Ze eindigde eerder als derde in Strade Bianche.

Douchende Mathieu van der Poel zorgt voor intieme vraag bij olympisch kampioenen: 'We moeten het onderzoeken' De Ronde van Vlaanderen was vorige week al een waar spektakel en dat het komende zondag weer te worden voor wielerliefhebbers. Dan staat de klassieker Parijs-Roubaix op het programma. Ellen Hoog en Naomi van As kunnen in ieder geval niet wachten, al heeft dat ook met een douchende Mathieu van der Poel in beeld te maken.

Dylan van Baarle

Zondag rijden de mannen hun wedstrijd op de Noord-Franse kasseien. Dan verschijnt de Nederlandse vriend van Ferrand-Prévot aan de start: Dylan van Baarle. Die won de koers ook al eens, in 2022.