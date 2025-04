Douchende Mathieu van der Poel zorgt voor intieme vraag bij olympisch kampioenen: 'We moeten het onderzoeken'

De Ronde van Vlaanderen was vorige week al een waar spektakel en dat het komende zondag weer te worden voor wielerliefhebbers. Dan staat de klassieker Parijs-Roubaix op het programma. Ellen Hoog en Naomi van As kunnen in ieder geval niet wachten, al heeft dat ook met een douchende Mathieu van der Poel in beeld te maken.

De Nederlander won vorig jaar met overmacht de Franse wedstrijd. Dat levert hem niet alleen een smak geld, een kei als trofee en eeuwige roem op. Na afloop stap je in een van de meest iconische douches in de sportwereld. Dat deed Van der Poel vorig jaar ook, maar hij was niet alleen. Om hen heen stonden ontelbaar veel fotografen.

Mathieu van der Poel duikt zonder enige privacy onder iconische douche na winnen Parijs-Roubaix Mathieu van der Poel liet zondag weer zijn klasse zien door Parijs-Roubaix te winnen. De Nederlander reed de laatste zestig kilometer solo en was dus afgepeigerd toen hij over de streep kwam. Gelukkig voor hem kon hij daarna onder de iconische douche stappen naast de wielerbaan van Roubaix. Daarbij had hij weinig privacy.

De ex-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog verbazen zich er een jaar later in hun Sportnieuws.nl-podcast nog steeds over. "Lekker wassen, met allemaal camera's er bij. Filmploegen, fotografen die het vastleggen. Het zag er heel grappig uit", vindt Van As. Er borrelt wel een prangende vraag bij haar op. "Zou hij helemaal naakt zijn?"

Handdoekje Mathieu van der Poel

Uiteraard werd Van der Poel niet met zijn volledige lichaam in beeld gebracht, waardoor Hoog en Van As het antwoord niet vanuit Nederland kunnen achterhalen. En dus zit er maar een ding op. "Ik denk dat er we toch heen moeten", lacht Hoog. "We moeten het even onderzoeken." Van As ziet het al gebeuren: "Is je handdoekje af, Mathieu? Is je handdoekje af?"

Drie op een rij voor Van der Poel?

In Frankrijk krijgt Van der Poel in ieder geval geduchte concurrentie. Net als in de Ronde van Vlaanderen zijn Wout van Aert, Mads Pedersen en natuurlijk Tadej Pogacar er bij. De Sloveense wereldkampioen troefde de Nederlander vorige week af in Vlaanderen en wil nu bij zijn debuut in Roubaix ook meteen winnen. Van der Poel won de beroemde wedstrijd al twee keer eerder, in 2023 en in 2024. Hij kan dus voor de derde keer op rij de koers winnen.

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. Ook gaan zij dieper in op enkele lastige stellingen en dilemma's en vertellen de olympisch kampioenen met de mooiste anekdotes. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.