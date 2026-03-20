De vader van wielericoon Marianne Vos heeft ernstige gezondheidsklachten. Om die reden stapt de 38-jarige meervoudig wereldkampioene niet op de fiets bij de koers Milaan-San Remo Donne van zaterdag. Dat heeft haar ploeg Team Visma Lease A Bike Women bekendgemaakt. Vos is naar huis gegaan om bij haar familie te zijn.

De medische problemen van de vader van Vos spelen al een tijdje. Zo miste ze om die reden de WK wielrennenvan vorig jaar, in Rwanda. De Nederlandse bondscoach Laurens ten Dam verklaarde destijds tegen de NOS: "Hij lag in het ziekenhuis en is van de IC naar medium care gegaan. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, maar het waren wel heel erg spannende en hectische dagen voor Marianne."

Zwaar

In januari kwam er op het Instagram-account van Vos een aanvullende verklaring. "Het was even rustig vanuit mijn kant", begon de tweevoudig olympisch kampioene. "De afgelopen maanden waren zwaar voor mijn familie en dierbaren vanwege medische problemen. Het heeft me het fietsen en het leven in een ander perspectief laten zien."

⁠Marianne Vos will not start in Milano-Sanremo Donne tomorrow as she has returned home to be with her family after receiving news that her father’s health is critical.



⁠Our thoughts are with Marianne and her loved ones.



Rosita Reijnhout will start with the team tomorrow. pic.twitter.com/NB3sXQ3JRa — Team Visma | Lease a Bike Women (@visma_lab_women) March 20, 2026

Milaan-San Remo Donne

In 2025 deed Vos voor de eerste keer mee aan Milaan-San Remo Donne. Eerder stond de koers op de agenda onder de naam Primavera Rosa. Vos werd tweede, Lorena Wiebes won vorig jaar de koers. Wiebes staat momenteel eerste op de ranglijst UCI World Ranking. Vos is daarop de nummer 14. Demi Vollering staat tweede en Karwijl Swinkels is tiende.

Agenda van Marianne Vos

Het is onbekend of de agenda van Vos voor de komende maanden ook wordt aangepast. De Brabanste deed op 7 maart mee bij de Strade Bianche. Het originele plan was om ook aan de start te staan van De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Ook rijdt de sprintster twee grote rondes: de Vuelta en de Tour de France, zo werd eerder dit jaar besloten.

Nog een afzegging

Elisa Longo Borghini gaat zaterdag niet van start in Milaan-Sanremo door ziekte. Dat heeft haar ploeg UAE Team ADQ vrijdag bekendgemaakt. Volgens haar ploeg is de Italiaans kampioene 's nachts ziek geworden door een virus.

De Italiaanse voorjaarsklassieker wordt bij de vrouwen voor de tweede keer gehouden na een afwezigheid op de kalender van twintig jaar. Andere toprensters als Wiebes, Lotte Kopecky en Kasia Niewiadoma gaan wel van start. Demi Vollering doet niet mee, zij is op hoogtestage in voorbereiding op de heuvelklassiekers.