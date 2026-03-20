Milaan-San Remo was jarenlang het domein van de sprinters, maar dat beeld begint te kantelen. De koers wordt de laatste jaren steeds eerder opengebroken en ook zaterdag lijkt dat weer het geval. "Het parcours is de afgelopen jaren niet of nauwelijks veranderd, maar de koers wel", zegt Thijs Zonneveld in de podcast In de Waaier. "Pogacar heeft van Sanremo een hele andere wedstrijd gemaakt."

De Cipressa (5,6 kilometer à 4,1 procent) ligt op zo’n twintig kilometer van de streep en lijkt opnieuw het moment te worden waarop de koers openbreekt. Aanvallen op de Cipressa werden vroeger zelden serieus genomen, vertelt Zonneveld. "Dat werd gezien als een manier om jezelf te laten zien, maar niet als een moment waarop de koers beslist werd. Iedereen rekende op een sprint."

Dat beeld is inmiddels volledig veranderd. "Vorig jaar ging Pogacar vol in de aanval op de Cipressa. Alleen Mathieu van der Poel en Filippo Ganna konden volgen." En dus is volgens Zonneveld "De kans groot dat UAE, net als vorig jaar, volle bak in de aanval gaat op de Cipressa, maar dan met een nog hoger tempo. Hoe sneller ze de Cipressa oprijden, hoe groter de kans dat Pogacar het verschil maakt."

Twee scenario’s

Dat leidt volgens Zonneveld tot twee mogelijke scenario’s. "Pogacar rijdt weg op de Cipressa en rijdt solo naar de finish. Of Van der Poel houdt zijn wiel en ze rijden samen naar de streep, waarna Mathieu het afmaakt in de sprint." Een derde scenario acht hij een stuk minder waarschijnlijk. "Misschien 5 procent kans: ze neutraliseren elkaar en er komt een groep terug. Of iemand moet echt boven zichzelf uitstijgen."

Voordeel voor Van der Poel

Voor Van der Poel ligt het voordeel volgens Zonneveld vooral in de manier waarop de viervoudig Tourwinnaaar de koers rijdt. "Door de demarrages van Pogacar – die naar verwachting alleen de Nederlander kan volgen – raakt hij de overige concurrentie kwijt. Het enige wat Van der Poel hoeft te doen, is volgen. Dat is hem de afgelopen jaren telkens gelukt."

Ook het profiel van de beklimmingen speelt mee. "Pogacar trapt meer watt per kilo dan Mathieu, maar Van der Poel heeft een hoger absoluut vermogen. Omdat de beklimmingen niet stijl genoeg zijn, zal Mathieu normaal gesproken in zijn wiel kunnen blijven. Op dit soort percentages heb je bovendien zo’n dertig procent voordeel als je in het wiel rijdt."

Wind in het voordeel van Pogacar

Wat in het voordeel van Pogacar spreekt, zijn de weersvoorspellingen. Volgens de weerstations wordt er wind mee richting de finish verwacht, wat aanvallen aantrekkelijker maakt. "Met tegenwind is het juist voordeliger om in het wiel te blijven, waardoor de wind dit keer eerder in het voordeel van de aanvallers werkt", duidt Zonneveld.

Alles draait om het duel

Volgens Zonneveld draait La Primavera uiteindelijk om de onderlinge verhouding tussen de wereldkampioen en de regerend winnaar van San Remo. "Pogacar moet het initiatief nemen, omdat iedereen naar hem kijkt. Tegelijkertijd is hij afhankelijk van Van der Poel. Als hij één procent minder is, profiteert Pogacar meteen."

Daarmee lijkt de koers opnieuw uit te draaien op een rechtstreeks duel tussen de twee. "We mogen blij zijn dat Van der Poel er is", besluit Zonneveld. "We hebben nu echt een duel om naar uit te kijken."