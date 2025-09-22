Marianne Vos heeft zich enkele dagen voor de wegwedstrijd bij de WK wielrennen afgemeld. De toprenster, die in haar loopbaan drie keer de wereldtitel pakte, doet dat door vervelende privéomstandigheden.

Bondscoach Laurens ten Dam meldt het nieuws aan de NOS. "Haar vader is vorige week geopereerd", legt de oud-toprenner uit. "Hij lag in het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, maar het waren wel heel erg spannende en hectische dagen voor Marianne. Ik heb vanochtend met haar gebeld en we hebben samen gezegd: je blijft thuis."

Ten Dam is van mening dat het de goede keuze is. "Ze is er voor familie, dat is veel belangrijker dan je achttiende WK rijden", aldus de bondscoach. Vos deed in haar loopbaan zeventien keer mee aan de wegwedstrijd bij de WK en reed die elke keer uit. Ze won bij haar debuut in 2006 en werd ook in 2012 en 2013 wereldkampioene. Vos eindigde daarnaast nog zes keer als tweede: van 2007 tot en met 2011 en ook nog een keertje in 2021.

Vervanger

Vos zal in Rwanda vervangen worden door Femke de Vries, die bij Visma | Lease a Bike haar ploeggenote is. De Vries reist volgens Ten Dam maandag of dinsdag richting het Afrikaanse land. Zij zal zich dan bij de rest van de Nederlandse ploeg voegen. Die bestaat naast De Vries uit Demi Vollering, Anna van der Breggen, Shirin van Anrooij, Riejanne Markus, Pauliena Rooijakkers en Yara Kastelijn.

Vollering lijkt op voorhand de belangrijkste troef van het team, maar ook met Van der Breggen moet rekening worden gehouden. Zij werd in 2018 en 2020 namelijk al eens wereldkampioen. De wereldtitel op de weg is de grootste prijs die nog ontbreekt op de erelijst van Vollering.

Medailles op de tijdrit

Van der Breggen en Vollering kwamen zondag ook al in actie in Rwanda, maar dan op de tijdrit. Dat was het allereerste WK-onderdeel ooit in Afrika, want het is pas voor het eerst dat de wereldkampioenschappen op dat continent worden gehouden. De twee rensters waren niet opgewassen tegen de Zwitserse Marlen Reusser, maar eindigden wel allebei op het podium.

Veelbesproken WK

De eerste WK-editie in Afrika is echter ook omstreden. Niet door het continent waar het op wordt gehouden, maar wel doordat Rwanda het gastland is. Dat land zou zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten sinds Paul Kagama in 1994 aan de macht kwam.