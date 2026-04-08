Een domper voor Dylan Groenewegen. De Nederlandse topsprinter van Unibet Rose Rockets had zijn zinnen gezet op de Scheldeprijs, maar zag op pijnlijke wijze de kans op een overwinning door de neus geboord worden.

Op acht kilometer van de meet ging het fout. Groenewegen en een hoop ploeggenoten kwamen hard ten val in het midden van het peloton. Ook een aantal andere renners kwakten tegen het asfalt, zoals Phil Bauhaus. Zijn kansen op de winst gingen ook in rook op.

Het overgebleven peloton denderde vervolgens door naar de meet en daar was het Tim Merlier die met een knappe sprint de zege bakte. Dat was niet bepaald voor het eerst, want hij won de Scheldeprijs voor de derde maal op een rij. Pavel Bittner werd tweede, Emilien Jeannière derde. Opvallend was dat Jasper Philipsen er totaal niet aan te pas kwam. De ploeggenoot van Mathieu van der Poel werd slechts achtste.

Eindelijk winst voor Charlotte Kool

Charlotte Kool won eerder op de dag bij de vrouwen de Scheldeprijs. In het Belgische Schoten sprintte de Nederlandse wielrenster van Fenix-Deceuninck naar de zege voor haar landgenoot Nienke Veenhoven en de Italiaanse Elisa Balsamo.

De afgelopen drie jaar werd Kool telkens tweede in de Scheldeprijs, een keer achter Balsamo en twee keer achter Lorena Wiebes.Het is de tweede zege van het seizoen voor de 26-jarige Kool. Op 2 kilometer van de eindstreep was er een valpartij in het peloton, waardoor in een uitgedunde groep om de overwinning werd gesprint.