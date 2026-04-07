Demi Vollering won zondag de Ronde van Vlaanderen, maar ondanks die zege kwam er ook kritiek op de renster. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vragen zich af of dat terecht is. "Ik vond het wel opvallend."

Vollering won de koers met overmacht, zag ook Hoog. "Ze was super sterk, won ook terecht, gewoon een hele goede zege. Ze prees ook haar team en was erg blij en opgelucht", zegt zij in de Sportnieuws.nl-podcast. "Ik zag ook bij de Belgische televisie best wel opmerkelijke commentaren over haar. Er waren ook analisten die best wel negatief over haar waren, dat ze zich in het verleden best wel vreemd kon opstellen als ze juist op koers lag om te winnen, dat ze heel veel mentale support nodig heeft vanuit de volgauto."

"Dat ze echt kan blokkeren in stresssituaties. Daar werd best wel kritisch op haar geanalyseerd", vervolgt Hoog. "Dat het nu goed is gegaan, of dat dan echt door haar komt of door haar team en de volgauto die haar begeleid heeft, dat konden ze niet echt aangeven."

Negatief of realistisch?

"Ik vond het wel opvallend dat ze zo negatief over haar waren", aldus de tweevoudig olympisch kampioene. "Was het negatief of was het gewoon realistisch?", vraagt haar oud-teamgenote Van As zich af. "Was het meer een analyse omdat het dus vaak fout is gegaan, terwijl zij dus de beste is? Dat ze dus vaak door het ijs is gezakt." "Dat ze het in de finale dan weet te verprutsen, ja", reageert Hoog.

Van As hoopt dat Vollering een oplossing heeft gevonden voor haar probleem. "Maar ja, als dit is waar zij tegenaan loopt en als ze dat zelf weet en haar team weet dat. En dit werkt dus, want ze werd inderdaad best wel geholpen door de volgauto, qua coaching en tactiek." "Dan moet je er dus zo mee omgaan", vult Hoog aan.

Spanning

Op mentaal vlak valt er volgens Van As ook nog wel wat te halen met behulp van coaching. "Spanning, wat dat doet met je lijf als je dus een prestatie moet leveren. En iedereen verwacht ook dat je wint omdat je de beste bent. De druk die je dan voelt..." "Dat is ook moeilijk trainen", zegt Hoog. "Natuurlijk kun je wel met mentale coaches zitten, ademhalingsoefeningen hebben wij ook veel gedaan in aanloop naar de Olympische Spelen. Maar dat je wel je rust weet te bewaren in stresssituaties. Maar die echte stresssituaties die je op dat moment voelt, die kun je niet echt trainen."

Het speelt volgens Van As ook mee dat je in een wielerkoers nooit precies weet wat er gaat gebeuren. "En je moet natuurlijk ook soms in een split second een besluit nemen. Dat kun je natuurlijk ook niet trainen."

In de nieuwe aflevering van EN door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As je weer mee langs een week vol topsport, opvallende momenten en scherpe discussies. Het gaat onder andere over de Ronde van Vlaanderen, het kampioenschap van PSV en de Euro Hockey League.