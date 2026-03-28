Marcel Kittel, voormalig topsprinter en 14‑voudig etappewinnaar in de Tour de France, geniet van een vliegende start als sprintcoach van Unibet Rose Rockets. In de nieuwste aflevering van de NOS Wielerpodcast blikt hij terug op de ontwikkeling van zijn team rond sprinter Dylan Groenewegen en hoe het samenspel tussen staf en renners leidt tot indrukwekkende resultaten.

Unibet Rose Rockets begon ooit als een YouTube-kanaal, maar heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een formatie die meedoet om de ereplaatsen in grote eendaagse wedstrijden. De overwinning in de Ronde van Brugge - de eerste WorldTour-zege ooit voor het team - laat zien dat die groei geen toeval is.

Volgens Kittel komt het resultaat door jaren bouwen aan een hechte groep. "Wij worden onderschat, de jongens hebben een heel mooi team gevormd, de rol die ik nog kan bijdragen, daar geniet ik echt van." De Duitser benadrukt dat het niet draait om individuele prestaties, maar om hoe goed de groep als geheel presteert.

Timing en teamwerk

Kittel legt uit dat een goede teamdynamiek en scherpe timing cruciaal zijn in de sprintklassiekers. Zelfs toen de ploeg de eerste waaier in een koers miste, bleef het vertrouwen bestaan. "De renners hebben het super rustig gedaan toen we de eerste waaier misten en vanaf dat moment zaten we altijd in de goede waaier. Vooral met Dylan, die uiteindelijk precies op het juiste moment kon toeslaan in de sprint."

De voormalig sprinter geniet zichtbaar van zijn nieuwe rol, waarin hij zijn ervaring kan inzetten om een complete ploeg sterker te maken. "Het is gewoon leuk om te zien dat al het werk wat wij erin hebben gestopt als team ook daadwerkelijk uitpakt. Dat is het mooiste aan topsport: samen mooie dingen neerzetten."

Tom Dumoulin lyrisch

Ook Tom Dumoulin schoof aan in de podcast om te praten over Groenewegens ontwikkeling. Hij ziet duidelijke tekenen van groei en vertrouwen bij de Nederlander. "Dylan is gewoon echt goed, we zien steeds meer de Dylan van een paar jaar geleden, die een van de beste sprinters van de wereld is."

Kittel voegt daaraan toe dat mentale rust en vertrouwen minstens zo belangrijk zijn als fysieke snelheid. "Je moet de juiste mensen om je heen hebben en lekker in je vel zitten. Het is gewoon echt leuk om bij ons te rijden en dat zie je aan hem."

Passie maakt het verschil

Het succes van Unibet Rose Rockets dit seizoen - met meerdere overwinningen in klassiekers en de historische WorldTour-zege - laat zien dat de ploeg vooruit blijft gaan. Kittel benadrukt dat passie altijd de motor van prestaties is, zowel bij renners als bij het omkaderend personeel. Van het 'Marcel Kittel-effect' wil de Duitser niet spreken: "We hebben echt een team samengesteld met experts op alle gebieden, van voeding tot performance. De rol die ik kan bijdragen doe ik met heel veel plezier."

Dumoulin ziet hoe die energie overstraalt op de renners: "Wielrennen begint en eindigt met passie bij de renners, maar zeker ook bij het personeel. En de passie die Kittel heeft voor het sprintvak is mega. Dat straalt van hem af en als renner kan je dan net even een trapje meer doen in de koers."