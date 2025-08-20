Een vervelende afzegging in de Vuelta a España. Max Poole van Picnic PostNL doet niet mee vanwege het Epstein-Barrvirus (EBV), ook wel bekend als het Pfeiffer-virus. De 22-jarige Brit beleefde onzekere tijden.

"Het zijn moeilijke weken geweest waarin ik probeerde te begrijpen wat er aan de hand was, en ik waardeer de steun die ik van het team heb gekregen in deze periode enorm", zei Poole via zijn ploeg. "Ik ben opgelucht dat de oorzaak nu duidelijk is, want dat betekent dat ik me kan gaan richten op mijn herstel en mijn gezondheid weer op orde kan krijgen."

Poole werd dit jaar elfde in de Giro d'Italia. Vorig jaar eindigde hij als 35e in de Vuelta. De Spaanse rittenkoers begint zaterdag in het Italiaanse Turijn.

Drie Nederlanders bij Picnic PostNL

De Nederlanders Gijs Leemreize, Casper van Uden en Timo Roosen maken deel uit van de selectie van Picnic PostNL voor de Vuelta. Patrick Eddy, Chris Hamilton, Bjorn Koerdt, Juan Martínez en Kevin Vermaerke reizen eveneens af naar Turijn.

Max Poole has been diagnosed with Epstein–Barr virus ruling him out of #LaVuelta25🇪🇸 and competition for the time being 💔



We’re thinking of you, Max, and sure you’ll be back in no time! 🫶🏻



Picnic PostNL baarde opzien in de Tour de France met de Brit Oscar Onley. De generatiegenoot van Poole werd knap vierde in het algemeen klassement en tweede in de strijd om de witte trui. Poole moest in Spanje voor successen zorgen. Daar gaat nu een streep door.

Ook geen Carapaz

Topfavoriet voor de Ronde van Spanje is Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike. Hij hoeft zich niet druk te maken over Tadej Pogacar, die de koers overslaat. De Sloveense superster focust zich op de WK wielrennen. Wie er ook ontbreekt, is Ecuadoraan Richard Carapaz. De 32-jarige is nog niet voldoende hersteld van een maaginfectie die hem ook de Tour de France kostte.

"Ik heb lang niet twee of drie dagen achter elkaar kunnen trainen", liet Carapaz via zijn ploeg EF Education-EasyPost weten. "Het gaat nu beter. Ik ben bijna hersteld."