Topwielrenner Tadej Pogacar zal komende maand niet aan de start staan van de Vuelta a España. Dat heeft UAE Team Emirates bevestigd. Volgens ploegmanager Mauro Gianetti heeft de viervoudig Tour de France-winnaar dringend behoefte aan fysieke én mentale rust na een extreem zwaar eerste deel van het seizoen.

Wie de resultaten van de Sloveense superster dit seizoen op een rij zet, ziet een indrukwekkende erelijst. Vanaf de UAE Tour in februari tot aan zijn vierde Tourzege vorige maand was Pogacar nauwelijks te kloppen. Hij schreef Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné op zijn naam. Zijn 'minste' resultaat? Een derde plaats in Milaan-San Remo.

Zware klassiekers en Tour eisen hun tol

Het leek er lange tijd op dat Pogacar zijn indrukwekkende jaar zou afsluiten met deelname aan de Vuelta a España, maar dat plan is van tafel. Volgens teammanager Gianetti was de belasting in de eerste seizoenshelft simpelweg te hoog. "Tadej Pogacar zijn is leuk, maar niet makkelijk. Iedereen verwacht dat hij wint, spektakel levert en altijd op zijn best is. Daar moet je soms even van bijkomen", legt hij uit.

De ploeg gunt haar kopman daarom een periode van mentale en fysieke rust. "Het is belangrijk dat hij gelukkig blijft in de koers en kan genieten van het racen. Dat gaat alleen als je hem de ruimte geeft om op te laden", aldus Gianetti. De combinatie van zware voorjaarsklassiekers én een intensieve Tour de France maakte een tweede grote ronde dit jaar onhaalbaar.

Nieuw leidersduo moet Vingegaard uitdagen

In Spanje staat UAE Team Emirates daarom zonder hun kopman aan de start. De leiding ligt in handen van Juan Ayuso en João Almeida. Beiden hebben nog wat recht te zetten: Ayuso moest in de Giro d’Italia opgeven door een blessure en een wespensteek, Almeida viel uit in de Tour. "Ze zijn enorm gemotiveerd en hebben de kwaliteit om voor het klassement mee te doen", blikt Gianetti vooruit.

De afmelding van Pogacar maakt Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike de grootste favoriet voor de eindzege, al hoopt UAE Team Emirates dat hun duo het hem lastig kan maken. "We komen met een sterk team en grote ambitie. Het wordt een interessante strijd", klinkt Gianetti.

Pogacar telt af naar pensioen

Pogacar zelf hint ondertussen steeds vaker op een relatief vroeg afscheid van de sport. De viervoudig Tourwinnaar vertelde onlangs tijdens zijn eigen criterium, de Tadej Pogacar Cup, dat hij 'de jaren tot zijn pensioen al aan het aftellen is'. Na zijn laatste Tourzege twijfelde hij even of hij de ronde ooit nog zou rijden, maar inmiddels denkt hij dat er nog wel 'een paar' in het vat zitten. "De Tour is de grootste koers en ik betwijfel of de ploeg me de komende jaren thuis zal laten", aldus Pogacar.

Niet alleen de fysieke belasting speelt mee, ook de constante media-aandacht weegt zwaar. "Het klopt dat ik soms zou willen dat ik minder bekend was", geeft hij toe. "Soms is het vermoeiend om foto’s te maken en handtekeningen uit te delen, soms wat minder. Maar ik probeer iedereen tevreden te stellen." Toch blijft Pogacar voor velen een inspiratiebron — zelfs Tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot kon het onlangs niet laten om hem om een foto te vragen, iets wat ze zelf gekscherend deelde onder de hashtag fangirlproblems.