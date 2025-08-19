De Vuelta a España is een Nederlander rijker. Jardi van der Lee gaat zijn debuut maken in een grote ronde. De 24-jarige maakt deel uit van het achttal van EF Education - EasyPost, dat een flinke tik te verwerken kreeg.

Het Amerikaanse team telt naast Van der Lee nog drie renners die niet eerder een grote ronde reden: de Ier Archie Ryan, de Spanjaard Markel Beloki en de Brit Lukas Nerurkar. Met name de Colombiaan Esteban Chaves en de Brit James Shaw worden door hun ploeg genoemd als de routiniers die het viertal wegwijs moeten maken in de Vuelta. In de selectie ontbreekt een echte klassementsman, al werd Chaves in een ver verleden een keer tweede in de Giro en derde in de Vuelta.

Afhaken Richard Carapaz

Dat komt door het uitvallen van Richard Carapaz. De nummer 3 van de afgelopen Giro d'Italia had zijn zinnen gezet op een goed algemeen klassement, maar moet wegens ziekte afhaken. Iets waardoor hij ook al de Tour de France miste.

Richard Carapaz will miss the Vuelta a España but the season is far from over. 💪🇪🇨



“Now, the next goals we’ve set are the Italian classics, especially Il Lombardia, and also the World Championships in Rwanda. It’s a very special World Championship for me, where I have a big… pic.twitter.com/ZSGZQ8GISm — EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 19, 2025

"Ik heb lang niet twee of drie dagen achter elkaar kunnen trainen", laat Carapaz weten. "Het gaat nu beter. Ik ben bijna hersteld." Zijn focus ligt nu op de WK in Rwanda.

Debutant Van der Lee

Geen Carapaz dus, maar wel Van der Lee. "Ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam toen ik hoorde dat ik aan de Vuelta zal deelnemen", zegt Van der Lee op de website van zijn ploeg. "Het is een droom die uitkomt. De Vuelta is mijn favoriete koers om naar te kijken. Ik houd van de sfeer. Het wordt een nieuwe ervaring."

Andere Nederlanders

Ook Mathijs Paasschens staat voor het eerst aan de start van een grote ronde. De 29-jarige in het Belgische Leuven opgegroeide Nederlander maakt deel uit van Bahrain Victorious, dat in de Italiaan Antonio Tiberi de kopman heeft. Alex Molenaar keert na vijf jaar terug in de Vuelta. De in Rotterdam geboren renner met een Spaanse moeder komt uit voor Caja Rural - Seguros RGA, een team dat met een wildcard is toegelaten.

De Vuelta a España start zaterdag in het Italiaanse Turijn. Het eerste deel van de rittenkoers is in Italië, daarnaast wordt er ook in Frankrijk en Andorra gereden.