'Slimme' Mathieu van der Poel vierde feest tussen zuipende rivalen: 'Dat was een apart beeld'

Mathieu van der Poel bewees afgelopen week opnieuw zijn klasse door de E3 Saxo Classic op indrukwekkende wijze te winnen. De Nederlander is klaar voor de Ronde van Vlaanderen, waar hij aankomende zondag opnieuw de strijd aangaat met Tadej Pogcar. Maar na afloop van zijn overwinning ging het niet alleen over zijn vorm, ook de uitreiking op het podium zorgde voor discussie.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. De opvallende trofee van Van der Poel blijft niet onbesproken.

“Voor veel renners is deze koers een belangrijke voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen”, begint Van As. “Van der Poel sloeg Gent-Wevelgem over om zich volledig op Vlaanderen te focussen. Begrijpelijk, hij heeft een ziek druk schema", voegt Hoog toe. "Als topsporter moet je slimme keuzes maken. Het is super belastend voor je lichaam, dus je moet goed afwegen wat je wel en niet rijdt.”

Van As haakt in: “Je moet ook een beetje voor ontspanning kiezen. Maar heb je het podiumbeeld gezien? De nummers twee en drie kregen een klein biertje, maar Van der Poel kreeg een gigantisch glas.”

Gaat dat samen?

Het duo vindt het een gekke combinatie: “Dat biermerk is natuurlijk een van de sponsoren van de koers, maar gaat dat wel samen? Alcohol en topsport? De nummer twee en drie atten dat biertje gewoon. Van de Poel gaf 'm weg”, zegt Van As.

Ondanks dat het niet bekend is of het 0.0 bier is, ziet het er wel een beetje gek uit volgens Hoog: “Het is zo’n apart beeld. Aan de andere kant hoort het er ook bij. Bij de Formule 1 krijg je ook een fles champagne op het podium. Wij kregen ook een fles champagne in ons handen gedrukt als we iets wonnen. Zo’n biertje ziet er gewoon een beetje gek uit."

“Het was ook in zo’n knoetjoekel van een glas”, voegt Van As toe. “Plus, ze moeten volgende week gewoon weer. Hij zal vast af en toe een biertje drinken, maar deze sloeg hij even over”, vertelt Hoog.

“Slim van hem! Focussen op de Ronde van Vlaanderen. Nou wij zitten zeker voor de buis zondag”, sluit Van As af.

