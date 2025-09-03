Ploegbaas Richard Plugge van Visma - Lease a Bike betreurt de incidenten tijdens de elfde etappe van de Vuelta. Door veel chaos en protesten moest er een ingrijpende maatregel worden genomen. "Het is heel jammer dat deze beslissing noodzakelijk is om de veiligheid van de renners te garanderen."

Door een pro-Palestijns protest bij de finish in Bilbao eindigde de rit op 3 kilometer van de streep en werd er geen winnaar uitgeroepen. De Deense klassementsleider Jonas Vingegaard van de Nederlandse ploeg reed met 3 kilometer te gaan vooraan, samen met de Brit Tom Pidcock. Net als eerder in de Vuelta waren er woensdag tijdens de koers ook al incidenten met demonstranten geweest.

Gevaar

"Het is heel jammer dat deze beslissing noodzakelijk is om de veiligheid van de renners te garanderen", zei Plugge op de site van Visma - Lease a Bike. "Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar het kan nooit de bedoeling zijn om anderen in gevaar te brengen."

"Wij doen ons werk als ploeg door hier iedere dag het beste van onszelf te geven en te strijden voor de overwinning. We verwachten dat de politie en organisatie van de race hun werk doen om de renners veilig te houden en een eerlijk koersverloop te garanderen. We roepen alle toeschouwers nogmaals op om er alles aan te doen om onze renners veilig te houden", aldus Plugge.

Chaos

De toch al chaotische Vuelta werd al vroeg in de etappe opgeschrikt door nieuwe incidenten. Sterker nog: het was al raak voor de neutralisatie. Toen stond het peloton lange tijd stil. Het zou zelfs zijn gegaan over het mogelijk niet opstappen van wielerploeg Israel Premier-Tech. Die ploeg ligt onder vuur door de rol die het land Israël speelt in de schrijnende situatie in Gaza.

De organisatie maakte duidelijk dat er geen etappewinnaar zou zijn vanwege protesten rondom de finish in Bilbao. Daardoor was er geen ritwinnaar en werden de eventuele tijdsverschillen opgenomen op drie kilometer voor de finish. Op beelden vanuit het Baskenland is te zien dat er veel politie-agenten op de been zijn en op het asfalt staan waar eigenlijk de renners zouden moeten sprinten om de zege.