Wielrenner André Drege (25) overlijdt na val in afdaling tijdens Ronde van Oostenrijk

De Noorse wielrenner André Drege (25) is zaterdag overleden als gevolgen van een val in de Ronde van Oostenrijk. Hij was in dienst van het continentale team van Coop-Repsol. Het noodlottige incident gebeurde zaterdag in de etappe die werd gewonnen door Filippo Ganna.

Drege maakte een sterke indruk in de bergrit. Hij rondde als eerste de top van de hoogste klim van de etappe ( Hochtor). Bij de afdaling van de Großglockner, met een hoogte van 3798 meter de hoogste berg van Oostenrijk, ging het mis. Hij kwam ten val en raakte zwaar gewond. Medische hulp kon helaas niet meer baten.

Filippo Ganna zegeviert in voorlaatste rit in Ronde van Oostenrijk De Italiaan Filippo Ganna heeft de vierde etappe van de Ronde van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De renner van Ineos Grenadiers won de sprint van een kleine groep bovenop de slotklim naar Kals am Grosssglockner.

Etappe ging wel door

Het duurde een tijdje voordat de ernst van de situatie doordrong tot het peloton en de koersleiding. De rit werd dus wel afgerond, maar de huldigingen op het podium werden geschrapt. Het is nog niet duidelijk of zondag de slotetappe zal plaatsvinden.

Drege behaalde in 2024 zeven eindzeges in enkele kleinere koersen, waaronder de International Tour of Rhodes en Circuit des Ardennes. Zijn progressie was de laatste tijd zo groot, dat hij op weg leek naar een profcontract, schrijft Wielerflits. Onder meer Jayco AlUla zou interesse hebben in de Noor.

Eerdere ongelukken in Ronde van Oostenrijk

De Morgen meldt dat er eerder een dodelijk ongeval was in de Ronde van Oostenrijk. In 1962 overleed thuisrijder Anton Frisch tijdens de koers.