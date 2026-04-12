Marianne Vos greep zondag net naast een historische zege in Parijs-Roubaix. De 38-jarige wielerlegende stond voor het eerst aan de start na het overlijden van haar vader Henk vorige week. Met hem in haar gedachten spurtte ze op het Vélodrome van Roubaix naar wat haar eerste zege in de 'Hel van het Noorden' had kunnen zijn. Tot grote teleurstelling was de Duitse Franziska Koch net iets sneller op de streep.

Vos miste de Ronde van Vlaanderen vanwege het overlijden van haar vader en liet eerder ook Milaan-Sanremo al schieten toen hij ernstig ziek was. "Het is een hele pittige periode geweest", zei ze vooraf. "Deze week heb ik geprobeerd het normale leven weer op te pakken, en daar is de fiets natuurlijk een belangrijk onderdeel van." Parijs-Roubaix omschreef ze als "een hele mooie koers" die "altijd een groot doel" is geweest.

Marianne Vos komt nét tekort

In de finale vormde Vos een kopgroep met titelverdedigster en ploeggenote Pauline Ferrand-Prévot en de Duitse Franziska Koch. Ferrand-Prévot reed op kop en leek haar kansen op te offeren ten faveure van Vos. Lotte Kopecky probeerde nog de oversteek te maken vanuit de achtervolging, maar slaagde daar niet in. De Belgische kampioene spurtte uiteindelijk naar de vierde plaats, net als in de Ronde van Vlaanderen.

Koch viel aan op de Carrefour de l'Arbre en wilde solo naar de piste. De Duitse kampioene trok fors door en zette daarmee haar kaarten vroeg op tafel. Ferrand-Prévot moest passen en leek geen rol meer te kunnen spelen. Vos sprong zonder moeite op het wiel van Koch.

Op het Vélodrome van Roubaix ging Koch de sprint aan. Vos ging wiel aan wiel, maar Koch bleef haar met slechts enkele centimeters voor op de streep. Tot grote teleurstelling van Vos, die zo dicht bij haar eerste zege in Parijs-Roubaix was. Ferrand-Prévot werd derde. Het is niet de eerste keer dat Vos nipt naast de winst grijpt in Roubaix. In 2021 werd ze tweede, terwijl ze de laatste twee jaar telkens als vierde finishte. Daarmee blijft ook de eerste zege voor een Nederlandse vrouw in Parijs-Roubaix nog even uit.

Val Lucinda Brand

Tijdens de wedstrijd was er ook een opvallend en pijnlijk moment voor Lucinda Brand. De Nederlandse renster ging tegen de grond nadat een toeschouwer haar handen te ver uitstak en haar daarmee ten val bracht. Ze kon haar weg vervolgen en finishte uiteindelijk ondanks haar val als tiende.

Wout van Aert zorgt extase bij Visma

Voor Visma | Lease a Bike was het toch nog een mooie dag. Eerder op de middag won ploeggenoot Wout van Aert de mannenkoers op emotionele wijze na een titanenstrijd met Tadej Pogacar, terwijl pech Mathieu van der Poel fataal werd. Vos miste echter nipt de hoofdprijs bij de vrouwen, waardoor het een dag van gemengde gevoelens werd voor de Nederlandse wielerploeg.