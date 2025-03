Prijzengeld Milaan-San Remo | Winnaar Mathieu van der Poel verdient mooi extraatje voor 'luxeleven'

Mathieu van der Poel is een paar duizend euro rijker na al zijn inspanningen om voor de tweede keer Milaan-San Remo te winnen. De Nederlander kwam na een bloedstollende eindfase als winnaar over de streep.

Het werd een boeiend gevecht tussen Van der Poel en zijn goede makker Tadej Pogacar, die er alles aan deed om de Nederlander te lossen. Dat lukte niet op de Cipressa en Poggia, waardoor er een sprint kwam. Filippo Ganna voegde zich in de laatste kilometer bij de twee voorop, maar Van der Poel bleek een klasse apart.

"Het winnen van deze koers is speciaal, maar dat ik die twee kan verslaan… Ik bedoel: het zijn allebei geweldige renners. Het is een eer voor mij om met hen op het podium te staan. Ik ben gewoon zo blij", sprak Van der Poel na afloop in het flashinterview.

Prijzengeld Milaan-San Remo

Van der Poel neemt niet alleen voor de tweede keer de trofee van het wielermonument mee naar huis, hij vult ook zijn bankrekening. Toch loopt het niet over qua prijzengeld dat de organisatie in petto heeft voor de renners na 289 kilometer zwoegen. Er was een totale prijzenpot van 50.000 euro.

Het grootste deel daarvan is voor Van der Poel, namelijk 20.000 euro. De nummers 10 tot en met 20 komen er karig vanaf met 500 euro. Olav Kooij, achter Van der Poel de beste Nederlander op de achtste plek, verdiende 1000 euro.

Mathieu van der Poel: 20.000 euro Filippo Ganna: 10.000 euro Tadej Pogacar: 5000 euro Michael Matthews: 2500 euro Kaden Groves: 2000 euro Magnus Cort: 1500 euro Mads Pedersen: 1500 euro Olav Kooij: 1000 euro Matteo Trentin: 1000 euro Fred Wright: 500 euro

Dure hobby Van der Poel

Het prijzengeld komt Van der Poel goed van pas, aangezien hij een behoorlijk luxeleven leidt. Daarover zegt hij zelf: "Ik trek me minder en minder aan van alles wat anderen zeggen of vinden. Ik doe waar ik zin in heb. Daar heb ik hard voor gewerkt, dus daar hoef ik me ook niet voor te schamen."

"Ik denk dat niemand er echt mee bezig is een ster te zijn, toch? Ik in ieder geval niet. Maar ik word het meest blij van de simpele dingen. Zoals met vrienden gaan golfen of met vrienden iets gaan eten. Dat vind ik het leukst."