'Unieke' zege voor Mathieu van der Poel: 'Ik denk dat ik ze een beetje verrast heb'

Mathieu van der Poel was als een kind zo blij toen hij als eerste over de finish kwam tijdens Milaan-San Remo. De Nederlandse alleskunner op de fiets hield Tadej Pogacar en Filippo Ganna achter zich en liet na afloop weten hoe hij die twee achter zich hield.

"Het is amper te bevatten", stamelt een nog nahijgende Van der Poel. "Ik was heel gefocust om te winnen, maar we wisten dat Tadej sterk zou zijn. Ik voelde me erg goed op het einde. In het begin was het verschrikkelijk met de regen en de kou. Toe we bij de kust aankwamen voelde ik me eigenlijk steeds beter. Het is het derde jaar op rij dat we winnen met het team, dat is echt uniek.”

Top van de Poggio

Op de Cipressa en de Poggio leek er geen maat te staan op Pogacar, maar Van der Poel kon de Sloveen nog net aan volgen. “Ik wist dat Tadej het sterkste zou zijn op de beklimmingen. Op de Cipressa was hij indrukwekkend. Toen we met z’n drieën kwamen te zitten was de samenwerking goed. Je weet dat je alle drie voor het podium rijdt. Mijn finish lag eigenlijk al op de top van de Poggio", lacht Van der Poel. "Ik wist dat hij me daar wilde lossen, maar ik voelde me sterk en hoopte dat ik kon counteren.”

'Verrassende' sprint

Vervolgens keerde Ganna nog terug bij de twee vrienden, waardoor het een sprint tussen drie renners werd in San Remo. “De andere twee wilden een lange sprint en zullen gedacht hebben dat ik de sprint juist zo kort mogelijk wilde houden. Ik denk dat ik hen een beetje verrast heb. Met nog 300 meter te gaan zette ik ‘m in. Ik voelde me sterk genoeg om die door te trekken tot de finish en ik denk dat het de juiste tactiek was.”

“Het winnen van deze koers is speciaal, maar dat ik die twee kan verslaan… Ik bedoel: het zijn allebei geweldige renners. Het is een eer voor mij om met hen op het podium te staan. Ik ben gewoon zo blij.”