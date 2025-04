Radeloze Wout van Aert kan opvallende ontwikkeling niet verklaren na nieuwe dreun

Wout van Aert behoorde jarenlang tot de beste sprinters ter wereld. De Belg van Visma-Lease a Bike won onder meer in 2021 de sprint op de Champs-Élysées in de Tour de France en boekte meerdere prachtige zeges door de snelste te zijn in een grote groep. Daar blijkt nu weinig meer van over. En de hoofdpersoon zelf weet niet hoe het kan.

Dat biecht hij op na de Brabantse Pijl van vrijdag. Daar leek hij op papier de favoriet toen hij met landgenoot Remco Evenepoel mocht strijden om de zege. Olympisch kampioen Evenepoel verrastte echter met een sterke sprint en klopte Van Aert.

Die kon zijn teleurstelling na afloop moeilijk verbergen in het interview kort na de streep. Hij hoopte in 'deze situatie' sprintend te kunnen afrekenen met de normaal gesproken langzamere Evenepoel. "Maar ik had niets meer over. Remco purre me uit in het laatste uur."

Amstel Gold Race voert koerswijziging door: iconische Cauberg keert terug in de finale De organisatie van de Amstel Gold Race heeft het parcours aangepast voor de editie van 2025. De grootste Nederlandse wielerklassieker gaat voor het eerst in negen jaar tijd in de slotfase over de iconische Cauberg. Met de top van de klim op 2 kilometer van de finish hoopt de organisatie op een spectaculaire koers.

Het is niet de eerste kkeer dit seizoen dat Van Aert een sprint verliest. Het gebeurde hem eerder al in Dwars door Vlaanderen, al was die ontknoping nog een stuk pijnlijker. Samen met twee ploeggenoten en tegenstander Neilson Powless reed Van Aert naar de streep. Hij hoefde het alleen nog maar af te maken, maar werd geklopt in het sprintje door de Amerikaan.

Dit zijn de peperdure horloges die Mathieu van der Poel, Mohamed Salah en Tadej Pogacar vol trots dragen Er is een opvallende trend gaande in de sportwereld. Steeds vaker duiken topsporters, zelfs tijdens hun wedstrijden, op met een peperduur horloge. De prijzige 'klokkies' zijn van een duur en exclusief merk dat met opvallend veel bekende (oud-)topsporters samenwerkt.

Snelheid ingeleverd?

Het lijkt er op dat de Belg wat snelheid heeft ingeleverd tijdens zijn eindsprint, want normaal gesproken zou hij nooit verliezen van een Evenepoel of een Powless. Zelf tast Van Aert echter volledig in het duister. "Ik zou graag een antwoord gevven op de vraag waarom mijn sprint dit voorjaar ontbreekt."

Dat lukt hem echter niet. "Het is niet dat we anders getraind hebben. Het komt er gewoon niet uit. De verklaring van vandaag is dat ik heb afgezien in de laatste kilometers en over de limiet richting de sprint ging."

Mathieu van der Poel beleeft 'geweldige avond' met vriendin Roxanne Bertels: 'Ik ben sprakeloos' Wielrenner Mathieu van der Poel heeft een fantastische avond uit beleefd met zijn vriendin Roxanne Bertels. Zij was zelfs 'sprakeloos' door alles wat haar werd voorgeschoteld.

Herkansing in Nederland

Van Aert krijgt dit weekend gelukkig een herkansing. Dan rijdt hij de Amstel Gold Race in Zuid-Limburg. Daar komt hij Evenepoel weer tegen, net als wereldkampioen Tadej Pogacar. Matheiu van der Poel ontbreekt. Hij slaat de Nederlandse wedstrijd over.