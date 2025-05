Ritwinnaar Casper van Uden enorm dankbaar voor Giro-ploeggenoten, die hem wél vertrouwden

Casper van Uden verraste dinsdag vriend en vijand door de vierde etappe van de Giro d'Italia te winnen. De pas 23-jarige Nederlander was de beste in de massasprint in Lecce en zag achter zich Olav Kooij en Maikel Zijlaard het podium volledig oranje kleuren. Na zijn ritzege was de renner van Picnic - PostNL vooral erg dankbaar.

Van Uden was blij dat hij zijn ploeggenoten kon terugbetalen na al het werk dat ze voor hem hadden gedaan in de vierde etappe van de Giro d'Italia. "Ik deed het niet alleen, maar het hele team, alle mensen en de staf hebben het super gedaan", zei de 23-jarige sprinter van Picnic PostNL in het flashinterview na zijn eerste ritzege in de Giro.

Verrassende Nederlandse zege in vierde etappe Giro d'Italia, volledig oranje podium in Lecce De vierde etappe van de Giro d'Italia eindigde dinsdag - zoals verwacht - in een massasprint. Terwijl alle ogen in Nederland gericht waren op Visma-kopman Olav Kooij, eindigde niet hij maar de 23-jarige Casper van Uden op het hoogste treetje. De Nederlander van Picnic - PostNL was Kooij te snel af op de streep in Lecce.

'Ik houd van de lange sprint'

"Ik heb geen moment in de wind hoeven te zitten tot aan de laatste 200 meter", zei Van Uden. "Ik houd van een lange sprint, ben ervoor gegaan en hoopte op het beste." Volgens Van Uden komt de ritzege niet als een verrassing. "De jongens geloven in me, soms mis ik dat geloof in mezelf een beetje, maar iedereen bij de ploeg helpt me om in mezelf te geloven. Dat heeft zich uitbetaald."

Degradatie uit WorldTour

Voor de ploeg, die dit seizoen pas twee keer won, komt de zege als geroepen in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour. Van Uden: "Ik weet niet wat het voor de toekomst betekent, maar ik ben blij om in het nu te leven, dat is heel goed." Picnic - PostNL heeft alle punten hard nodig in de strijd om degradatie te voorkomen. Als de Nederlandse ploeg de status van WorldTour-ploeg verliest, is het niet meer zeker van alle grote koersen. Het team zal dus extra blij zijn met de zege van Van Uden in Lecce.

Nederlandse wielerploeg in de problemen: 'De situatie wordt steeds nijpender' Team Picnic PostNL zit in de problemen. De Nederlandse wielerploeg, voorheen bekend als Team dsm-firmenich, moet dit jaar belangrijke UCI-punten winnen. Lukt dit niet, dan komt het bestaan van het team in gedrang.

'Hard gewerkt'

Bram Welten, die de sprint aantrok voor Van Uden, keek bij Eurosport terug op een zeer hectische laatste ronde. "We hebben hard gewerkt om iedereen vooraan te houden en slaagden daar ook in. Als we Casper in positie konden brengen, dan zou hij winnen."

Reactie Olav Kooij

Welten refereerde ook aan de belangrijke punten voor de ploeg in het UCI-klassement. "Als je eenmaal in de 'winning mood' komt, kan het van hier af aan alleen maar beter worden." Kooij, die als tweede eindigde, sprak van een gemiste kans. "Ik zat in de laatste kilometer waar ik moet zitten, maar de snelheid zakte een beetje en ik kwam vast te zitten", zei de sprinter van Visma - Lease a Bike.