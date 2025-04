Nederlandse wielerploeg in de problemen: 'De situatie wordt steeds nijpender'

Team Picnic PostNL zit in de problemen. De Nederlandse wielerploeg, voorheen bekend als Team dsm-firmenich, moet dit jaar belangrijke UCI-punten winnen. Lukt dit niet, dan komt het bestaan van het team in gedrang.

Het team van onder anderen sprintkanon Fabio Jakobsen en de bijna gepensioneerde Romain Bardet moet uitkijken niet in de degradatiestress te komen. Het Nederlandse wielerteam zakt op de teamranking en dat kan grote gevolgen hebben.

Profstatus

Dit jaar is belangrijk voor een groot aantal profteams. Aan het einde van 2025 worden de nieuwe proflicenties uitgedeeld voor de komende drie jaar. Teams die niet hebben gepresteerd, verliezen juist hun profstatus. De beste 18 teams op de gedeelde team ranking van 2023-2025 krijgen opnieuw een 3-jarige profstatus. Team Picnic PostNL heeft nog niet genoeg punten verzameld.

Het Nederlandse team staat momenteel achttiende op die ranking, nét genoeg om de profstatus te behouden. Maar teams onder hen, zoals het Kazachse XDS Astana Team en het Noorse Uno-X Mobility, hebben de jacht geopend op Team Picnic PostNL.

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft terugkerend probleem in zijn benen en moet onder het mes Fabio Jakobsen laat zich deze week opereren aan zijn benen. De wielrenner heeft vaker last van een bepaalde vermoeidheid in zijn ledematen, waardoor hij niet meer zoveel kracht kan zetten als voorheen.

'Afhankelijk van organisaties'

Mocht de Nederlandse ploeg de profstatus verliezen, dan levert de negentiende en twintigste plek ook voordeel op. "Plek 19 en 20 krijgen de eerste paar wildcards. Picnic valt op het moment ook daar uit. Dus die zijn dan afhankelijk van het wildcards krijgen van organisaties. De afgedwongen wildcards (plek 19 en 20, red.) missen ze als het op deze manier door blijft gaan ook", legt journalist Thijs Zonneveld uit in de In de Waaier-podcast.

"Hoe langer dit seizoen gaat duren, hoe nijpender dit gaat worden. Dan krijg je op een gegeven moment degradatiestress."

Fabio Jakobsen

Een man die normaliter belangrijke punten binnenhaalt, is sprinter Jakobsen. De 28-jarige Nederlander won een etappe in de Tour de France en reed liefst vijf keer als eerste over de finishlijn in de Ronde van Spanje. Het zal nog even duren voordat Jakobsen weer op de fiets zit, want hij is onder het mes gegaan. Hij kan minimaal zes weken niet fietsen door de operatie aan zijn benen.