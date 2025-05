Verrassende Nederlandse zege in vierde etappe Giro d'Italia, volledig oranje podium in Lecce

De vierde etappe van de Giro d'Italia eindigde dinsdag - zoals verwacht - in een massasprint. Terwijl alle ogen in Nederland gericht waren op Visma-kopman Olav Kooij, eindigde niet hij maar de 23-jarige Casper van Uden op het hoogste treetje. De Nederlander van Picnic - PostNL was Kooij te snel af op de streep in Lecce.

De 189 kilometer lange rit naar Lecce stond in het teken van de eerste etappe op Italiaanse bodem. Na de drie openingsdagen in Albanië en de rustdag op maandag, was de 'hak' van Italië aan de beurt om de overgebleven renners naar de finish te leiden. Het werd een 'voorspelbare' sprintetappe.

Kansloze solo

De Spanjaard Francisco Muñoz van het kleine team Polti VisitMalta kreeg de zege van het peloton bij het losschieten van de etappe. Hij reed ruim 130 kilometer lang solo aan de leiding, maar wist al dat zijn hoop kansloos was. Er zijn deze Giro al zo weinig sprintetappes en dus wordt elke kans op een spurt aangegrepen door de aanwezige snelheidsduivels.

Valpartij met roze trui

Na ruim vijftig kilometer koers werden het peloton en de kijkers wakker geschud door een valpartij. In de buik van het peloton stond ineens klassementsleider Mads Pedersen naast zijn fiets, net als zijn Lidl-Trek-ploeggenoot Giulio Ciccone. De Canadees Nickolas Zugowsky bleek het grootste slachtoffer.

Olav Kooij

Toen de schade was opgenomen en de grote namen probleemloos verder konden, was het wachten op de finish in Lecce. Op 55 kilometer van de streep werd Muñoz ingerekend en even later pakte Kooij de tussensprint in een rechtstreeks gevecht met rozetruidrager Pedersen. Na die tussensprint begon het positioneren en keek iedereen uit na de massasprint.

Nog een valpartijtje

De Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike werkte zich naar voren, om op de beste positie te zitten voor Kooij. Dat ging in de laatste twintig kilometer ten koste van Pedersen. Die zat achteraan en was weer betrokken bij een valpartijtje, waarbij zijn ploeggenoten Carlos Verona, Ciccone en Jacopo Mosca de aansluiting met het peloton verloren. Zij kwamen pas in de laatste 13 kilometer terug en konden niks meer betekenen in de sprint.

Alsnog Nederlandse zege

Kooij zat opgesloten in de laatste meters en moest helemaal buitenom in de zoektocht naar de zege. Maar niet hij, maar landgenoot Van Uden mocht juichen in Lecce. Hij boekte zijn vijfde zege op het hoogste niveau, met dank aan ploeggenoot Bram Welten. Kooij werd tweede en Maikel Zijlaard van Tudor werd derde, net voor rozetruidrager Pedersen. Een volledig oranje podium dus.

🚴🇮🇹 | Wat een verrassing! Casper van Uden troeft alle topfavorieten af en pakt de overwinning in Lecce. Wat een belangrijke overwinning voor Picnic PostNL. 🇳🇱🧡 #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/aS7s4GPg2o — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 13, 2025

Debuut in Giro

Voor Van Uden is het de vijfde zege in zijn profcarrière. De Schiedammer, die zijn Giro-debuut maakt, won vorig jaar een rit in de AlUla Tour, twee etappes in de ZLM Tour en Rund um Köln.