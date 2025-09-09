Jonas VIngegaard moet nog flink aan de bak in de laatste week van de Ronde van Spanje. De rodetruidrager van de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike zag al vroeg in de koers ploeggenoot Axel Zingle uitvallen, maar verder hield hij zijn trouwe knechten om zich heen. Tot de start van de derde week. Toen kwam Visma met heel slecht nieuws over Victor Campenaerts.

De Belgische helper van klassementsleider Jonas Vingegaard is ziek, meldt de Nederlandse ploeg op X. Na de rustdag volgt dinsdag de zestiende etappe in de Ronde van Spanje, een heuvelrit van Poio naar Castro de Herville. "Helaas zal Victor nadat hij ziek is geworden niet van start gaan", schrijft de ploeg. "Na overleg met het medische team is besloten dat hij niet fit genoeg is om te racen."

Belangrijke schakel

Campenaerts is een belangrijke knecht, vooral omdat hij heel lang heel hard op kop kan rijden. Hij is een belangrijke schakel in het controleren van de koers en in het bijhalen van vluchters. In het hooggebergte is hij van minder waarde, maar hij had in de overgangsetappes wellicht ook nog voor eigen succes kunnen en mogen gaan. Door dat plan én door het binnenhalen van de rode trui, gaat voor de teleurgestelde Belg nu een streep.

'Ik ben erg teleurgesteld'

"Ik ben erg teleurgesteld dat ik Jonas niet kan helpen om de rode trui naar Madrid te brengen", laat Campenaerts via zijn ploeg weten. "Voordat ik ziek werd, voelde ik me erg goed en kon ik mijn werk voor het team doen. Ik ga thuis Jonas en de jongens aanmoedigen."

Demonstraties overschaduwen Ronde van Spanje

De tweede week van de Vuelta werd overschaduwd door incidenten met Pro Palestina-demonstranten. Het leidde tot oponthoud en zelfs valpartijen in het peloton. Even klonk het gerucht dat de laatste etappe van komende zondag geschrapt zou worden, uit angst voor extra grote demonstraties in hoofdstad en finishplaats Madrid. Maar het doorgaans betrouwbare L'Equipe in Frankrijk haalde berichtgeving daarover na veel commotie offline.

Inmiddels is ook het transferseizoen begonnen in het wielrennen en weet Visma dat het Dylan van Baarle en Olav Kooij kwijtraakt. Daarvoor haalde het de Franse hardrijder Bruno Armirail terug.