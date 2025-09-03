De elfde etappe van de Vuelta a Espana was een bizarre. De rit van en naar Bilbao kende namelijk géén winnaar en stond bol van de incidenten. In de wielerwereld zijn de reacties woedend.

Wat was er precies aan de hand? Al de gehele Vuelta is het onrustig. In meerdere etappes waren er al protesten te zien van supporters, die aandacht vroegen voor de schrijnende situatie in Gaza. Daardoor waren er veel fans met Palestijnse vlaggen te zien. De aanwezigheid van wielerploeg Israel Premier-Tech maakt de Vuelta extra pikant.

Eerder deze Vuelta kwam er al een renner ten val. In de elfde etappe was het helemaal hommeles. Tijdens de neutralisatie stond het peloton stil en leek er discussie of Israel-Premier Tech vanwege de onveiligheid wel moest opstarten. De renners en - ongetwijfeld - ploegleiders wilden daar ogenschijnlijk niets van weten en stapten gewoon op. Tijdens de koers waren er veel demonstraties en de finish was ronduit bizar.

Geen winnaar en geen finish

De organisatie besloot de finish in Bilbao niet aan te doen vanwege onrustige momenten op de laatste meters. Daar liep het uit de hand en moest de politie ingrijpen. Er werd daarom geen ritwinnaar uitgeroepen en op de tijdsverschillen werden op drie kilometer van de eigenlijke finish opgemeten.

De wielerunie kon de pro-Palestijnse protesten in het Baskenland allerminst waarderen. "De UCI veroordeelt met klem de acties die hebben geleid tot de neutralisatie van de elfde etappe van de Vuelta", schrijft de organisatie in een statement. Ook renners binnen de Vuelta balen van de situatie.

Tegenover de wielerpers vertelde Tom Pidcock, die een ritzege in rook zag opgaan, dat hij er maar weinig van begreep. "Ik wil hier niets over politiek zeggen, want dan kom ik misschien in de problemen. Maar de koers heeft toch niets te maken met wat er in Palestina gebeurt? Ons in gevaar brengen, helpt jullie doel ook niet."

Ook rodetruidrager Jonas Vingegaard baalde van de situatie. Hij reed samen met Pidcock vooruit en met een normale finish hadden zij gestreden om een ritzege. De Deen had dolgraag willen winnen, want zijn eenjarige zoontje was uitgerekend deze woensdag jarig. "Wat willen ze doen?", vraagt hij zich hardop af. "Het is natuurlijk een manier om op televisie te komen, maar voor ons is het natuurlijk dat de koers voor de finish is geëndigd."

De komende dagen houdt de organisatie ongetwijfeld haar hart vast. De veelbesproken wielerploeg Israel Premier-Tech peinst er in ieder geval niet over om af te stappen, simpelweg omdat het een wielerploeg is. "Daarom blijft het team verder koersen in de Vuelta. Elke andere handeling zou een gevaarlijk precedent scheppen, niet alleen voor Israel-Premier Tech maar voor alle ploegen."