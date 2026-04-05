Demi Vollering pakte op magistrale wijze de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse toprenster was alle concurrentie met overmacht de baas. Ondanks haar huidige topvorm kijkt Vollering alweer uit naar de rest van het seizoen. Al zal ze naar alle waarschijnlijkheid wel verstek laten gaan bij één specifieke wedstrijd.

Vooraf gold Demi Vollering al als dé grote topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen en die status maakte ze op spectaculaire wijze waar. Uiteindelijk demarreerde de renster uit Pijnacker bij de laatste beklimming van de Oude Kwaremont en pakte ze op de streep liefst 42 seconden op haar achtervolgers. Toch denkt Vollering dat ze het volgende monument, ondanks haar topvorm, overslaat.

Parijs-Roubaix

Parijs-Roubaix komt namelijk nog te vroeg voor Vollering, zo liet de winnares van de Ronde van Vlaanderen zondag na afloop van die wedstrijd optekenen. "We hebben voor nu ons plan gemaakt en we houden Roubaix in ons achterhoofd voor een ander jaar."

Bij het maken van het koersschema vroeg ploegleider Lars Boom al of ze Roubaix wilde rijden, aldus Vollering. "Hij zei: als je Vlaanderen wint, dan ga je." Maar de renster van FDJ United-SUEZ wil niet meer van haar planning afwijken. "Ik wil het ooit wel doen, maar ik weet niet of dit het jaar is."

Sterk in de klassiekers

De 29-jarige Vollering heeft dit voorjaar laten zien ook in de kasseienklassiekers goed uit de voeten te kunnen. Ze won naast de Ronde van Vlaanderen ook Omloop Het Nieuwsblad. Vollering stond voorheen vooral bekend als specialist in de heuvelklassiekers en de grote rondes. Ook bij een mogelijke deelname aan Parijs-Roubaix zou ze direct één van de topfavorieten zijn.

De Hel van het Noorden is een van de weinige eendagskoersen die de 29-jarige Vollering nog niet op haar palmares heeft staan. Toch verkiest de eenvoudig winnares van de Tour de France de komende week rust boven een nieuwe koers. Ook richt ze haar vizier alweer op de rest van de maand april, die nog meerdere koersen in petto heeft voor haar.

Programma Vollering

Volgens het officiële programma zal Vollering namelijk nog wel drie andere eendagskoersen rijden. Eerst richt ze zich op de Amstel Gold Race die in het weekend van 19 april wordt verreden. Daarna keert ze weer terug naar België. Daar verschijnt ze aan de start van zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik. Met haar huidige vorm zal ze ook bij die drie races tot de kanshebbers behoren.