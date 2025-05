Roxane Knetemann kondigt nieuw avontuur aan: 'Dat zit in mijn dna'

Roxane Knetemann heeft woensdag een nieuw avontuur bekendgemaakt. De 38-jarige wieleranalist en dochter van de succesvolle wielrenner Gerrie Knetemann maakt een bijzondere transfer.

Ze verscheen de laatste jaren onder meer bij de NOS en bij Vandaag Inside om te praten over wielrennen en gaat dat nu ook ergens anders doen. Knetemann wordt namelijk de nieuwe co-host van de podcast In Het Wiel van het Algemeen Dagblad. Jarenlang waren Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld daar de bekende gezichten, maar zij begonnen onlangs voor zichzelf.

Knetemann is gehaald om het gat voor een deel op te vullen. Niek Goedvolk wordt de host van de wielerpodcast en daarnaast schuiven ook wielerverslaggevers Marijn Abbenhuijs en Daniël Dwarswaard veelvuldig aan. Knetemann is blij dat ze de kans krijgt. "Het is een onderdeel van mijn opvoeding geweest. Ik praat over iets waar ik heel veel passie voor heb", vertelt ze aan het Algemeen Dagblad.

Zelf was Knetemann ook 15 jaar lang beroepsrenner en hoopt met haar werk kijkers te enhousiasmeren voor wielrennen. "Vrolijk en enthousiast praten over de koers. Dat zit in mijn dna."

Bekende vader Roxane Knetemann

Dat is ook niet zo gek met Gerrie Knetemann als vader. Hij is een van de meest succesvolle wielrenners die Nederland ooit kende. Zo won hij onder meer het WK van 1978. Toen zijn dochter 17 was, overleed De Kneet nadat hij tijdens een moutainbiketocht onwel was geworden. Hij werd slechts 53 jaar oud.

"Mijn vader heeft alles uit passie en overgave gedaan", zo blikt zijn dochter terug. "Als je kijkt hoe ik me in de mediawereld begeef, doe ik dat ook vanuit ijn hart. Dat is ook hoe mijn vader en zeker ook mijn moeder mij hebben opgevoed. Dus zo bezien zou hij best trots zijn, denk ik."

Knetemann schoof dinsdag 6 mei voor het eerst aan. Die aflevering check je hieronder.