Roze trui-drager Isaac Del Toro wint zware bergrit na grote teleurstelling in Giro d'Italia

Roze trui-drager Isaac Del Toro heeft woensdag de zeventiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 21-jarige Mexicaan verloor een dag eerder nog veel tijd in het klassement. De renner van UAE Team Emirates viert na 155 kilometer in Bormio zijn eerste zege in een grote ronde.

Voor Del Toro is de ritzege een opluchting na een teleurstelling in etappe zestien. In die chaotische bergrit onder moeilijke weersomstandigheden verkleinde zijn voorsprong in het klassement. In de slotkilometer op woensdag was hij Romain Bardet en Richard Carapaz te snel af.

Er waren veel verschuivingen vooraan in de race. 50 kilometer voor de finish leken Yates, Del Toro en Bernal al te moeten lossen, maar ze sloten toch weer aan bij de vluchters. Carapaz versnelde vervolgens en sloeg een gat van zo'n 20 seconden met de groep van de roze trui.

Uiteindelijk kwamen alle klassementsrenners weer bij elkaar, ongeveer één minuut achter de kopgroep. Die bestond uit Alfonso Eulalio, Mattia Cattaneo, Romain Bardet, Florian Stork en Lorenzo Fortunato.

Daarvan bleef op de laatste klim van de dag, Le Motte, alleen Bardet over. Del Toro en Carapaz voegden zich bij hem op vijf kilometer voor de finish.

Etappe zeventien was een lastige bergrit van 155 kilometer. Met de Passo del Tonale en de iconische Mortirolo kregen de renners voor de tweede dag op een rij de nodige hoogtemeters op hun bord.

Klassement

Del Toro pakt weer 4 seconden op Carapaz, die de tweede plaats overnam van de Brit Simon Yates. De Ronde van Italië duurt tot en met zondag. Vrijdag en zaterdag volgen nog bergetappes voordat de Giro zondag eindigt in Rome.