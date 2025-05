Nederlandse oud-toprenner deelt opmerkelijk verhaal uit eigen carrière: 'Ze waren woest op hem'

In de Giro d'Italia was het dinsdag in de eerste echte bergrit een waar slagveld. Voor Team UAE Emirates liep het uit op een drama. Klassementsleider Isaac del Toro verloor een groot deel van zijn voorsprong en teamgenoot Juan Ayuso, de oorspronkelijke kopman van het team, zakte finaal door het ijs. Dat is misschien maar goed ook, want ex-toprenner Erik Breukink maakte ooit mee hoe het fout kan gaan tussen twee strijdende ploeggenoten.

Ayuso was door het ontbreken van Pogacar bij het team op voorhand de kopman, maar Del Toro rijdt al meer dan een week in de roze trui. Het was de vraag op welke van de twee renners de ploeg haar geld in zou zetten in de slotweek van de Giro, maar dat antwoord volgde in de eerste bergrit. Del Toro raakte een groot gedeelte van zijn voorsprong in het klassement kwijt, maar is de nieuwe kopman doordat Ayuso bijna een kwartier verloor.

De rolverdeling is duidelijk en dat is misschien maar goed ook, want ex-toprenner Erik Breukink deelde in zijn column in De Telegraaf een bizar verhaal uit zijn eigen carrière over twee ploeggenoten die met elkaar de strijd aangingen. Dat gebeurde in de Giro van 1987, waarin Breukink als derde in het klassement eindigde.

Strijdende ploeggenoten

"De Italiaan Roberto Visentini, winnaar van de Giro het jaar ervoor, stond na veertien etappes aan de leiding met bijna drie minuten voorsprong op zijn ploegmaat Stephen Roche", herinnert Breukink zich nog goed de situatie bij de Italiaanse Carrera-ploeg.

De Nederlander reed zelf voor Panasonic en zag hoe de vlam in de pan sloeg bij de concurrent: "De volgende dag hielp Roche niet de leiderstrui te verdedigen, maar viel hij aan. Visentini knakte fysiek en mentaal volledig door het onrecht wat hem in zijn ogen was aangedaan."

Woedend publiek

Het publiek in Italië nam het de Ierse toprenner ook niet in dank af: " De dagen daarna was Roche zijn leven niet zeker. De fanatieke Tifosi waren woest op de Ier. Een Italiaan in het roze wordt niet aangevallen door zijn eigen teamgenoot. Door ploegmaten omringd moest Roche zover mogelijk van het publiek blijven." Roche pakte uiteindelijk de zege voor het Italiaanse team en dat was maar goed ook: "Iedere andere afloop was desastreus geweest."

Spannend Giro-slot

Het belooft een heel spannend einde van de Giro te gaan worden. In de laatste week staan er nog drie bergritten op het programma en de verschillen in het klassement zijn heel klein. Del Toro heeft 26 seconden voorsprong op Visma | Lease a Bike-renner Simon Yates en voormalig winnaar Richard Carapaz staat op 31 seconden van de Mexicaan. De Giro eindigt op zondag 1 juni met een vlakke etappe in de omgeving van Rome.