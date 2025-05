Rozetruidrager Mads Pedersen meldt midden tijdens Giro d'Italia heuglijk nieuws: 'Keuze was snel gemaakt'

Mads Pedersen heeft een contract à la Wout van Aert getekend bij Lidl-Trek. Dat maakte de rozetruidrager van de Giro d'Italia bekend terwijl de koers nog in volle gang is. Pedersen ondertekende een contract voor onbepaalde tijd bij de Amerikaanse equipe.

Pedersen komt sinds 2017 uit voor de ploeg die toen nog Trek-Segafredo heette. Hij werd in 2019 wereldkampioen op de weg en won twee etappes in de Tour de France, drie in de Giro en drie in de Vuelta. Dit voorjaar won hij voor de derde keer Gent-Wevelgem.

"Het besluit om tot het einde van mijn carrière bij Lidl-Trek te blijven was voor mij heel gemakkelijk", laat Pedersen via de ploeg weten. "Iedere keer als het tijd was om mijn contract te verlengen, was die keuze snel gemaakt."

Focus op de vijf wielermonumenten

De Deen is momenteel druk bezig in de Giro d'Italia, maar zijn focus ligt vooral op het winnen van een van de vijf wielermonumenten. "Ik vecht daar hard voor en met de hulp van dit team is dat haalbaar in de komende jaren. Daarnaast wil ik gewoon zo veel mogelijk winnen."

Dat winnen lukt tot nu toe aardig in de Ronde van Italië. Pedersen pakte de openingsetappe en daarmee de roze trui. Die leiderstrui stond hij een dag later alweer af aan Primoz Roglic in de tijdrit, maar in etappe 3 won de Deen opnieuw. Het zorgt ervoor dat hij woensdag voor de derde keer in het roze start deze Giro d'Italia.