Lotte Kopecky heeft haar indrukwekkende palmares verder uitgebreid met winst in Milaan-Sanremo Donne. De 30-jarige Belgische was na een sterke finale de snelste in een kopgroep van vijf en liet onder anderen Puck Pieterse achter zich. Na afloop genoot ze zichtbaar van haar zege in La Primavera. "Alles viel op zijn plek. Ik lanceerde mijn sprint op het perfecte moment."

Op de Poggio moest Kopecky direct aan de bak toen de beslissende aanval werd geplaatst. De Belgische zat direct mee en hield stand in de lastige afdaling. "Ik was heel blij dat ik op de Poggio die aanval kon beantwoorden. De afdaling van de Poggio was heel tricky. Ik wist dat ik nadien geduldig moest blijven."

Wiebes dankbaar

Het vertrouwen voor haar overwinning haalde Kopecky onder meer uit haar zege eerder deze week. "Ik zat vol vertrouwen na mijn zege woensdag. Vandaag kreeg ik de volledige support van de ploeg." Binnen SD Worx waren de afspraken vooraf duidelijk: bij een kleine groep in de finale zou er voor Kopecky gereden worden. Dat scenario kwam precies uit, mede dankzij het werk van Lorena Wiebes.

Na een minder jaar voelde het vertrouwen van de ploeg voor Kopecky als een belangrijk signaal. "Het is soms aan mezelf om op tafel te slaan: ik ben hier ook nog. En het is mooi dat Lorena daar vol achter staat. Op deze manier blijft de samenwerking aangenaam. Zo blijven we elkaar respecteren." Ook richting haar ploeggenoot sprak Kopecky haar waardering uit. "Mooi dat Lorena erachter staat."