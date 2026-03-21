Lotte Kopecky heeft de tweede editie van Milaan-Sanremo Donne gewonnen. De Belgische bleek in een kopgroep van vijf, onder wie Puck Pieterse, de snelste en sprintte overtuigend naar de overwinning in La Primavera bij de vrouwen. Titelverdediger Lorena Wiebes moest lossen op de Poggio. De koers werd overschaduwd door een valpartij.

In de aanloop naar de Cipressa kleurde een kopgroep van negen rensters de koers. Daarin zat ook Bodine Vollering, het zusje van Demi, die als enige Nederlandse mee was. Vlak voor de Cipressa kwam er een einde aan het avontuur van de vluchters, toen het peloton de kopgroep weer inrekende.

Aanval Nooijen

Op de Cipressa maakten de vrouwen van Visma de koers hard. Toch was het Tour de France Femmes-winnares van 2024, Katarzyna Niewiadoma, die met meerdere aanvallen het peloton uitdunde. Met nog een kilometer te gaan op de Cipressa besloot Visma-renster Lieke Nooijen aan te vallen. De 24-jarige renster kwam met een halve minuut voorsprong boven op de een-na-laatste beklimming van de dag.

Bizarre valpartij

In de afdaling van de Cipressa ging het flink mis. In een bocht gingen meerdere rensters hard onderuit, onder wie Niewiadoma en Kim Le Court. Vooral voor de Poolse leek de schade groot: zij bleef tegen de vangrail zitten en kon haar weg niet direct vervolgen. Daarmee was een goede klassering voor Niewiadoma uit zicht.

Poggio beslissend

Nooijen werd op de laatste beklimming van de koers teruggepakt. Vlak voor de top koos Puck Pieterse voor de aanval. Vier rensters, onder wie Lotte Kopecky, konden volgen. Wiebes kwam tien seconden later boven en besloot vanaf dat moment het tempo in het peloton te verlagen, om de kansen van haar teamgenoot Kopecky te vergroten.

Dat plan pakte perfect uit, waardoor de vijf rensters mochten sprinten op de Via Roma. Kopecky bleek oppermachtig en won daarmee haar vijfde monument, na drie keer de Ronde van Vlaanderen en één keer Parijs-Roubaix te hebben gewonnen. Noemi Rüegg eindigde als tweede en Eleonora Gasparrini completeerde het podium. Pieterse eindigde net naast het podium als vierde.