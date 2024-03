Sluwe Mattias Skjelmose pakt zesde etappe Parijs-Nice

Mattias Skjelmose kon juichen na de zesde etappe van Parijs-Nice. In de door weersomstandigheden ingekorte rit was hij te snel voor medevluchters Brandon McNulty en Matteo Jorgenson. Wel is McNulty nu de nieuwe leider van de rittenkoers.

Een kopgroep van tien hield het tot zestig kilometer voor de eindstreep vol. Onder hen bevonden zich Mads Pedersen (Lidl-Trek), Laurence Pithie (Groupama-FDJ) en Gijs Leemreize (dsm-firmenich PostNL). Na wat schermutselingen ontstond het nieuwe kopgroepje met daarin de drie bovenstaande heren. De aanjager daarvan was Jorgenson, want hij zette een demarrage op poten. Pijnlijk voor hem dat van het trio net hij de enige is die met lege handen achterblijft.

Sluwe Skjelmose

Deens kampioen Skjelmose speelde het sluw. In de slotkilometers bleef hij pakken bij de andere twee, zonder kopwerk te verrichten dus. Hij spaarde zijn krachten voor een explosie in de slotmeters. Die kwam er ook en bleek te machtig voor de andere twee. McNulty pakte het geel af van Luke Plapp. Jorgensen staat tweede in het klassement, op 23 seconden. Plapp zakt naar plek drie, op 34 tellen.