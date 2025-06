Tadej Pogacar treft loodzware concurrentie in aanloop naar Tour de France: 'Mezelf niet te veel onder druk zetten'

Tadej Pogacar is zich aan het klaarmaken voor zijn grote doel: de Tour de France. De Sloveense superster op de fiets rijdt, net als vele andere favorieten voor de Franse grote ronde, eerste de Criterium du Dauphiné. Daar treft hij voor het eerst dit jaar Jonas Vingegaard.

Pogacar is naar het Critérium du Dauphiné gekomen 'om te winnen', maar wil zichzelf na een maand van alleen trainen niet te veel druk opleggen. Dat zei de kopman van UAE Team Emirates tijdens een videogesprek met een aantal media, een dag voor het begin van de Franse rittenkoers.

Tour favorieten aan de start

Pogi is overal waar hij komt een van de favorieten, maar ziet dat het deelnemersveld ongelofelijk sterk is dit jaar. "Het is hier is ongelooflijk, het is bijna net als in de Tour de France. Ik ben hier gekomen om te winnen, maar ik wil mezelf niet te veel onder druk zetten, want we moeten niet vergeten dat ik net een groot trainingsblok achter de rug heb", aldus Pogacar, die in de Dauphiné ook de Belg Remco Evenepoel zal treffen, waarmee het podium van de Tour van vorig jaar volledig present is.

"Als dingen niet volgens plan gaan, moeten we niet in paniek raken", vertelde de Sloveense wereldkampioen. "In het verleden is de Dauphiné niet altijd een voorproef gebleken van wat er in de Tour gebeurt.

Hoogtestages

"Sinds zijn laatste koers, Luik-Bastenaken-Luik eind april, heeft Pogacar twee hoogtestages afgewerkt in de Sierra Nevada in Spanje. "Het waren goede trainingen. Het is nu kijken hoe de benen zijn. Het is anders dan vorig jaar, toen ik voor de Tour de Giro reed", legde Pogacar uit.

De variatie bevalt hem. Het is pas de tweede keer dat hij in de Dauphiné uitkomt. In 2020 werd hij vierde, waarna hij zijn eerste van drie Tourzeges boekte. "Jonas ziet er goed uit en ik denk dat hij erg sterk zal zijn", zei hij over zijn concurrent. "Maar Remco is er natuurlijk ook. Het belooft een mooie wedstrijd te worden."