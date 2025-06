Gehavende Mathieu van der Poel moet zich staande houden in koers vol toppers: 'Mijn intensiteit is weggevallen'

Mathieu van der Poel staat gehavend aan de start van de Dauphiné, de voorbereidingskoers op de Tour de France. Dát de Nederlandse toprenner überhaupt al kan fietsen, mag een klein medisch mirakel heten. Een dikke week geleden scheurde hij een botje in zijn pols. Daardoor gaat het in Frankrijk niet vanzelf.

Tijdens de Dauphiné krijgt Van der Poel te maken met een koers vol geweld van toppers. Niet alleen hij, ook Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Remco Evenepoel staan aan de start. Maar de Nederlander is het minst fris van het viertal. "Veel zal afhangen van de conditie. Ik heb wel goed kunnen trainen, maar de intensiteit is wat weggevallen omdat ik de pols niet extra wou belasten", zie hij voor de start van de eerste etappe op zondag aan Sporza.

Topwielrenner Mathieu van der Poel eerlijk over herstel van blessure: 'Dat voelde nog een beetje te veel' Mathieu van der Poel stapt zondag, twee weken nadat hij bij een mountainbikewedstrijd in Tsjechië bij een val een botje in zijn pols brak, weer op zijn fiets voor het Critérium du Dauphiné. In de Franse rittenkoers gaat de Nederlander zich voorbereiden op de Tour de France.

'Nog wel last van'

Toch is hij ook strijdbaar, ondanks zijn niet volledig topfitte lijf. "Het gaat wel goed. De pols is niet 100 procent en ik ondervind er nog wel wat last van. Echt pijn doet het niet. Als de kans zich voordoet en ik voel me goed, zal ik me zeker proberen te mengen." Bij de Belgen zijn alle ogen weer gericht op Evenepoel. De kopman van Soudal - Quick Step heeft 'een hele goede stage achter de rug' en is klaar om zich te meten met de top.

Tadej Pogacar treft loodzware concurrentie in aanloop naar Tour de France: 'Mezelf niet te veel onder druk zetten' Tadej Pogacar is zich aan het klaarmaken voor zijn grote doel: de Tour de France. De Sloveense superster op de fiets rijdt, net als vele andere favorieten voor de Franse grote ronde, eerste de Criterium du Dauphiné. Daar treft hij voor het eerst dit jaar Jonas Vingegaard.

'Tijdens het douchen'

"Tijdens het douchen overviel het gevoel me plots: het is écht geweldig om weer in vorm te zijn. Het is altijd makkelijk om te zeggen dat je sterker wilt terugkeren na een blessure, maar je moet altijd nog uit het dalletje geraken. Over het algemeen ben ik heel tevreden over het niveau dat ik nu heb. En ik heb ook meer vertrouwen dan twee maanden geleden. Ik heb geen specifiek doel, maar sta hier wel met ambitie. Ik heb er dan ook alles aan gedaan om de kloof op die jongens te verkleinen."

'Stomste val ooit' gooide plannen van Jonas Vingegaard door elkaar: 'Maakt me gretiger' Wie dit wielervoorjaar goed opgelet heeft, hoorde namen als Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Wout van Aert veelvoudig voorbijkomen. Iemand die minder in beeld was, was Jonas Vingegaard. Dat had alles te maken met een lullige valpartij.

'Dat maakt me blij'

Wereldkampioen Pogacar kijkt vooral naar zichzelf én één andere concurrent: Jonas Vingegaard. De Deen van Visma | Lease a Bike keert na een hersenschudding in maart weer terug op de fiets na 'een raar jaar', zo zei hij al tegen de NOS. Pogacar: "Wat Vingegaard betreft: ik vermoed dat hij in goede vorm verkeert. Dat maakt me blij, want hij had een lastig voorjaar. Al mag ik niet enkel focussen op hem, want er zijn nog uitdagers. Ook naar de confrontatie met Remco kijk ik uit.