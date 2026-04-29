Tadej Pogacar heeft de eerste etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. In de Zwitserse stad Martigny kwam hij als eerste over de streep na een korte sprint. De Sloveen van Team UAE Emirates bracht zijn wereldkampioenentrui als eerste over de streep na een duel met drie andere toprenners.

De Tour van Romandië is voor Pogacar een nieuwe koers, want hij reed 'm nog nooit. Hij gebruikt de zesdaagse koers ter voorbereiding op de Tour de France in juli. Dinsdag bemoeide hij zich nog niet met het klassement in de proloog en moest hij genoegen nemen met een ereplaats, maar woensdag tijdens de officiële etappe liet hij zich meteen zien. Bij de enige echte klim van de dag reed hij weg en kreeg hij in eerste instantie alleen Lenny Martinez mee.

Bergtrui gegund aan Martinez

De Fransman mocht van Pogacar de bergtrui ophalen, want de wereldkampioen liet Martinez vlak voor de streep bovenop de kop overnemen en dus pakte hij de volle 15 punten en is hij de nieuwe bergkoning van de Ronde van Romandië. Met Florian Lipowitz en Visma-renner Jörgen Nordhagen reed het nieuw gevormde viertal naar de finish.

Steek onder water richting Lipowitz

Lipowitz zat in een spagaat, want hij kon niet echt tempo maken in de kopgroep omdat zijn kopman Primoz Roglic in de achtervolgende groep zat. Pogacar dankte na zijn etappezege dan ook vooral de twee jongelingen die hem hielpen voor de groep van Roglic uit te blijven. "Ik heb er erg van genoten, ook van de korte sprint met die jonkies." Volgens de Eurosport-commentatoren was dat 'een steek onder water richting Lipowitz', door hem niet te noemen. Lipowitz werd in de sprint wel tweede achter Pogacar.

Ultrakorte proloog

Pogi is door zijn etappezege ook meteen de nieuwe leider in het algemeen klassement en krijgt dus de leiderstrui om zijn schouders gehouden. Dinsdag begon de Ronde van Romandië met een ultrakorte tijdrit die door de Fransman Godon gewonnen werd. De zesdaagse koers duurt nog tot en met zondag en kent nog diverse lastige etappes. Vooral zaterdag en zondag beloven spektakel met bergritten.

In het algemeen klassement heeft Pogacar zeven seconden voorsprong op Lipowitz en zestien op Martinez. Oscar Onley van Ineos Grenadiers heeft de koers verlaten. De Britse nummer 4 van de Tour de France van vorig jaar kampte met maagproblemen.